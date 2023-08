BEZ NJIH, MOJ ŽIVOT BI BIO DALEKO SIROMAŠNIJI, A DALJA KARIJERA NEUSPEŠNIJA! Glumica o poznatom paru koji joj je mnogo pomogao

Mnogima je prva asocijacija na glumicu Anđelku Prpić osmeh, jer i ona voli da se smeje ali i da svoju publiku ne ostavi ravnodušnom. Karijera joj se tokom poslednje decenije i razvijala u tom pravcu da su je mnogi označili kao komičarku, ali je ona ulogama u filmovima "Jedini izlaz" i "Nebesa" dokazala da može da da i nešto sasvim drugačije.

O popularnosti koja joj se desila baš kad je trebalo, Anđelka je rekla:

-To je korisna stvar, najčešće. Bolji honorari, uvek nasmejani i raspoloženi ljudi na kasi ili u restoranima. Razmena pozitivne energije i lepih reči, komplimenata koji uglavnom poprave dan. Postoji i loša strana medalje, esnafu je potrebno dokazati da i mi "popularni" imamo šta da ponudimo osim komercijalnog kvaliteta. Ali što bi rekao Bajaga "bilo bi lako da nije tako kako" - ispričala je glumica za TV Ekran i otkrila šta bi savetovala Anđelku na početku karijere.

- Rekla bih joj samo da se opusti i više igra. Da ne shvata sve toliko ozbiljno. Ponosna sam da sam i tako mlada i prilično neiskusna, uspela da zadržim kvalitetne ljude koje sam kroz rad upoznala. Konkretno mislim na familiju Noveljić-Romčević. Bez njih, moj život bi bio daleko siromašniji, a dalja karijera neuspešnija.

Prekretnicu u karijeri donela joj je serija "Andrija i Anđelka".

-To su one retke prilike kada se sve uklopi - kreativnost, posvećenost, ljudskost. Dobar tekst i tačna glumačka podela su uvek ključ uspeha. Andrija i ja se nismo poznavali pre snimanja, ali smo očigledno onaj spoj koji se dešava jednom u životu. Duboko verujem da bi on da je žensko bio isti ja, i ja da sam muško bila bih on - zaključila je glumica.

