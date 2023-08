PETAR KRALJ JE POSLE RAZVODA ŽIVEO KAO PODSTANAR KOD LEGENDARNE GLUMICE: Prva žena mu je bila POZNATA, a drugu je prosio TRI PUTA

Proslavljeni glumac Petar Kralj umro je 2011. godine, a iza sebe je ostavio brojne uloge. Osim profesionalnog života javnost je veoma zanimao i njegov privatni život.

Ono što je poznato jeste činjenica da je za života voleo dve žene.

Prvu suprugu upoznao je 1971. godine. Ljiljana Gazdić je bila glumica Narodnog pozorišta, a televizijska publika ju je zapazila u seriji "Bolji život" kao Macolinu ženu.

Ona i Petar Kralj su u braku dobili ćerku Milicu, koja sada radi kao pozorišni reditelj. Par se rastao posle skoro tri decenije zajedničkog života.

foto: Printscreen

Kada se razvodio od Ljiljane Gazdić, Petar je stanovao neko vreme u hotelu kod Kinoteke. Ceca Bojković i Muci Draškić, koji su imali stan u blizini, shvatili su da on često ulazi u taj hotel i da u stvari tu stanuje, pozvali su ga kod sebe, jer je soba ćerke Katarine bila prazna i tako je Pera bio njihov podstanar šest meseci.

Tada je upoznao Sonju Divac, balerinu u koju se zaljubio. Petar je bio neko ko je smatrao da za ljubav nikad nije kasno.

- Potom sam otišao u podstanare. Sonja mi je u proleće 1999. godine, u vreme bombardovanja, svojim folksvagenom pomogla da se smestim u ovom stanu - pričao je Petar.

foto: Marko Poplašen

Narednog proleća Sonja se uselila kod Petra.

- Reditelj Muci Draškić je naložio da se u Ateljeu 212 napravi krevet za nas - istakla je ranije Sonja, pa dodala.

- Igrali smo mnogo godina zajedno u predstavi „Kneginja od Foli Beržera“. Tada smo bili samo poznanici. Ja sam se družila sa Cecom i Mucijem, dolazila kod njih u goste i sretala Petra u njihovom stanu i tek onda smo počeli on i ja da se družimo, i to tako što smo išli u bioskop.

foto: Luka Šarac

Ona je tada otkrila da je prvo kod Petra primetila da je stidljiv i skroman, a on ju je prosio čak tri puta.

- Značajna godina za nas bila je 1998. i grad Novi Sad, u koji je Petar bio zaljubljen, u kojem je stekao najbolje prijatelje i završio gimnaziju, grad u kojem sam ja provela dobar deo detinjstva, grad u kome smo se prepoznali. Dan pre njegovog povratka za Beograd, trebalo je da se ja vratim i tada me je upitao: „Da li voliš za doručak jaja sa slaninom“? Rekla sam da volim. Kasnije smo pričali o tome kako su se i njemu i meni u Novom Sadu desile životne prekretnice. Tako je počela naša ljubav. Nije se stideo, kao većina muškaraca, da kupuje cveće i da me sa buketom, a najčešće sa jednom ružom, obraduje vraćajući se kući. Nije se stideo da izjavljuje ljubav i da govori o njoj. Bio je istinski dobar i nežan čovek i ako ste mu dragi, imao je potrebu da vas dodirne. Kada mi dugo ne bi doneo ružu, mislila sam da me više ne voli, tako me je razmazio. Kupovao je te ruže uvek na istom mestu u centru grada i tada mu je vlasnica radnje rekla: „Kada vi toliko često kupujete cveće za svoju gospođu, evo da joj i ja pošaljem neki cvetić“. Tako sam dobijala cveće i od nje - pričala je ona.

(Kurir.rs/ Glossy)

