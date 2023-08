DVE STVARI ZAJEDNIČKE SU SLOBI MILOŠEVIĆU I GAGI NIKOLIĆU: Ovi DETALJI kriju povezanost slavnog glumca i predsednika Jugoslavije!

Dragan Nikolić, jedan od najvećih srpskih glumaca, rođen je na današnji dan i pre 80 godina.

Odrastao je u beogradskom naselju Crveni krst - mestu detinjstva njegovih kolega, glumca Velimira Bate Živojinovića i scenariste Dušana Prelevića.

foto: Vladimir Šporčić, Zorana Jevtić

Njegova najbliža drugarica sa studija, a kasnije i kuma - Jelisaveta Seka Sablić, stanovala je nekoliko ulica bliže centru grada, kod Kalenić pijace.

"Kad bismo se autobusom vraćali kući sa predavanja, uvek sam mu govorila: 'Hajde, ideš na svoju periferiju", priseća se Sablić, koja danas živi "u porodičnom stanu Draganovih roditelja".

Sa početka studija, Sablić ga pamti kao „mršavog dečka sa ulice koji uopšte nije odgovarao profilu ljudi sa kojima bih se ja družila".

foto: ATAIMAGES

Međutim, vremenom su postali bliski prijatelji.

„Proverala sam sopstvene granice hrabrosti - počela sam da ga udaram, da ga vučem za uši, da mu bacam naočari za sunce kroz prozor, svašta sam radila, a on mi nikad nije odgovarao, uvek je trpeo i smejao se", kaže glumica.

Šezdesetih, u vreme kada se u kafane odlazilo na čašicu alkohola, a kafići još nisu bili u modi, dvoje budućih glumaca je, sedeći na tezgama na Kalenić pijaci, raspravljalo o pitanjima koja su ih mučila, kovali su planove i maštali o moru.

„Seli bi tamo gde su bile ribe, šuštala je voda, pa smo zamišljali da je to zvuk mora", izjavila je Seka za BBC.

„Tu smo se ispovedali o najdubljim stvarima - imali smo strašne brige da li ćemo postati glumci kad završimo Akademiju, da li ćemo uspeti".

Oboje su diplomirali na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a ostalo je istorija.

foto: EPA/Srđan Suki

Međutim, malo je poznato da neke stvari poveziju sa Slobodana Miloševića, nekadašnjeg predsednika Srbije i SFRJ. Obojica su rođeni i preminulu istog dana, ali različitih godina.

– Ono što je zanimljivo u vezi s mojim rođendanom, taj 20. avgust bio je rođendan i predsednika Slobodana Miloševića, jedino što je on bio dve godine stariji. U vreme kada je to bilo i opasno reći, kada je bio na vlasti, zvali su me novinari koji su znali da smo rođeni istog dana. Zvali su me i pitali šta bih poručio predsedniku za rođendan. Rekao sam da mu želim ono što i sebi, puno zdravlja i da što pre ode u penziju. I nije me poslušao, a ko zna šta bi bilo da jeste. To su objavili, ali mi nije falila dlaka s glave - izjavio je jednom prilikom Dragan Nikolić u intervjuu za subotičku televiziju K23.

foto: Printscreen YouTube

Pravo ime mu nije Dragan. nego Dragoslav.

- Samo mi u ličnoj karti i pasošu piše da se zovem Dragoslav Nikolić. Za sve ostale sam Dragan - otkrio je glumac Dragan Nikolić.

Dečačka maštanja o moru sredinom šezdesetih zamenilo je plivanje u filmskim vodama.

Filmsku karijeru otpočeo je 1964. godine manjom ulogom u ostvarenju "Pravo stanje stvari", gde je potpisan krštenim imenom Dragoslav Nikolić. Zasluge za izmenu nadimka na mestu imena duguje grešci na kraju televizijske serije "Dovoljno je ćutati" godinu dana kasnije, kada mu je u kajronu za uloge umesto imena stavljen nadimak, po kome je ostao upamćen čitavu karijeru.

foto: Printscreen

Nikolić je ostvario prve uloge na platnu, a uskoro i glavnu ulogu u kultnom filmu Živojina Pavlovića Kad budem mrtav i beo (1967), koja ga je na velika vrata uvela u svet glume.

Novi skok popularnosti desio mu se nekoliko godina kasnije - Televizija Beograd je 1970. pokrenula muzičko-zabavni program Maksimetar - prvu TV emisiju koja se u Jugoslaviji prikazivala uživo, a Dragan Nikolić je bio voditelj.

foto: Dragana Udovičić, Petar Aleksić, Marina Lopičić

Legendarni šmeker sa beogradskih ulica u svojoj karijeri dugoj pola decenije obeležio je domaću kulturu. Publici će zauvek ostati urezan u sećanju kao Džimi Barka, Flojd, Popaj, Pavle Gvozdenović, Prle... i kao čoveka koji je oženi i voleo Milenu Dravić.

Dragan Nikolić preminuo je 11. marta 2016. i sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Kurir.rs/