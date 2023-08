BEZ OPOZIVA - POSLEDNJE REČI ZNAMENITIH LIČNOSTI: Konačno je stigao Novi roman Vladete Jankovića i Dejana Mihailovića

Knjiga "Bez opoziva" Vladete Jankovića i Dejana Mihailovića obuhvatan je i raznovrstan hronološki prikaz oproštajnih reči znamenitih ličnosti.

Prema rečima Dejana Mihailovića, „knjiga koja je pred čitaocima srećan je spoj biografskog ogleda i jednog detalja iz života znamenitih ličnosti od biblijskih vremena do danas: poslednjih reči koje su izgovorili. I izbor teme i izbor ličnosti o kojima ćemo pisati, zajedničkim i do kraja saglasnim dogovorom, bio je izbor po srodnosti.

To je bila prilika da, po uzoru na nekoliko najnovijih knjiga koje je profesor Vladeta Janković objavio u ’Laguni’, iznesemo intrigantne i manje poznate pojedinosti o tim znamenitim pojedincima, sve ono što se danas podrazumeva pod pojmom trivia, inače netačno izjednačenim sa trivijalnostima“.

Vladeta Janković kaže da ih je u poduhvat pisanja „Bez opoziva“, „privukla pomisao da, kraj tolikih lako opovrgnutih izjava, izneverenih javnih opredeljenja i relativizacije zaklinjanja koje smo čuli i koje slušamo, postoje i one reči od kojih odustajanja nema – a to su one oproštajne, izrečene na samrti. Svesni da zbirki sa poslednjim rečima slavnih ličnosti ima mnogo, i na raznim jezicima, Dejan Mihailović i ja smo se potrudili da naš izbor odudara time što će, osim pokušaja da se oproštajne izjave osvetle unutar konteksta u kojem su izrečene, naglasak biti na manje poznatim okolnostima iz života i dela onih koji su ih izrekli“.

Opredeljujući se za izbor kakav je pred čitaocima, autori su nastojali da poslednje reči značajnih ličnosti protumače u ključu društvenog i kulturnog miljea epohe, kao i karakternih osobina i istorijske uloge svake odabrane ličnosti.

