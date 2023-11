"OSTALA SAM USKRAĆENA, ALI TAKVA JE SUDBINA" Legendarna Mira Banjac napunila 94 godine, a jednu stvar nikad neće PREŽALITI

Legendarna glumica Mira Banjac danas je napunila 94 godine, u koje je stala karijera vredna divljenja, ali i neizmerno životno iskustvo.

Mira Banjac je bila omiljena partnerka u pozorištu Zoranu Radmiloviću, a na filmu Bati Stojkoviću. Pavle Vuisić se družio sa njom i recitovao joj svoje pesme, Mika Antić je živeo kod nje, Milena Dravić i Dragan Nikolić su je obožavali, a i ona njih, a Mija Aleksić je umeo da izvuče najbolju glumu iz nje. Jedna osoba koja spaja toliko velikih imena, živa legenda. Već više od 70 godina aktivno glumi i ne planira da stane.

foto: Privatna Arhiva

Iako se uveliko približava 100. godini, Mira Banjac je i dalje glumački aktivna, te je publika trenutno gleda u seriji "Zakopane tajne", gde dokazuje koliko je vitalna i puna života i u 94.

Osim što snima seriju, glumačka diva je redovna i na filmskim zbivanjima u zemlji i okruženju. No, kada nije na setu, njena oaza mira i sreće je u Novom Sadu, gde živi sa sinom Banislavom Branom Jovanovićem.

foto: Aleksandar Jovanović

Njega je rodila 1951. godine, i to godinu dana nakon sticanja diplome. Brak sa njegovim ocem Andrejem Jovanovićem, nije potrajao, ali to ih nije omelo da budu dobri i posvećeni roditelji.

- Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo - govorila je ranije za domaće medije Mira Banjac i dodala:

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

- Shvatili smo da nismo jedno za drugo, da se potpuno razlikujemo, da smo drugačiji. Nije bilo ružnih scena, prebacivanja i mučenja. Razdor i odsustvo bliskosti lebdeo je u vazduhu. Zbog neslaganja naravi, različitih ciljeva, izabrali smo najbolje rešenje – razvod. Razišli smo se kad je Brana imao pet godina, tako da razvod nije bio traumatičan za dete.

Prema Mirinim rečima, nikada nisu imali trzavica posle razvoda, a sve kako bi njihov sin imao bezbrižno i srećno detinjstvo.

foto: Damir Dervišagić

- Nikada se više nisam udala, a Brana je bio i ostao moj voljeni i obožavani sin, moja najveća ljubav - pričala je Mira, pa dodala:

- U momentu razvoda Brana je bio suviše mali da bi dobio "drugog oca", a kasnije, kad je porastao, "drugi otac" mu više nije ni bio potreban. Nije mi nedostajalo poštovanje muškaraca. Mene su moji ljudi voleli.

foto: Damir Dervišagić

Inače, Brana je u mladosti državni prvak u dizanju tegova, dok je radni vek proveo kao snimatelj na televiziji. Danas je u penziji i bavi se lovom i izradom nameštaja.

‒ U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu moju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo ‒ iskreno je priznala pre nekoliko godina Mira, a prenosi "Hello".

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:29 ZORAN RADMILOVIĆ JE BIO MRGUD I ĆUTOLOG! Svetozar Cvetković ispričao smešnu anegdotu o velikom glumcu MIRA BANJAC GA JE ZVALA KLEN