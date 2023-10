"OSTALA SAM USKRAĆENA ZA UNUČE" Ovo je sin Mire Banjac koga nema u javnosti! Ima 71 godinu, a nekada je bio DRŽAVNI PRVAK (FOTO)

Legenda domaćeg glumišta, Mira Banjac, za mesec dana napuniće 94. godine, ali je to ne sprečava da je i dalje aktivna u svom poslu.

Uveliko snima seriju „Zakopane tajne“, a redovna je i na filmskim zbivanjima u zemlji i okruženju. No, kada nije na setu, njena oaza mira i sreće je u Novom Sadu, gde živi sa sinom Banislavom Branom Jovanovićem.

Njega je rodila 1951. godine, i to godinu dana nakon sticanja diplome. Brak sa njegovim ocem Andrejem Jovanovićem, nije potrajao, ali to ih nije omelo da budu dobri i posvećeni roditelji.

- Često u životu očekujemo jedno, a dogodi se nešto drugo. Andrej Jovanović, inženjer po struci, bio je moja velika ljubav. Udala sam se za njega kad sam imala 24 godine. Oboje smo s radošću čekali Branino rođenje i to je ubrzo bilo jedino što nas je spajalo - govorila je ranije za domaće medije Mira Banjac i dodala:

- Shvatili smo da nismo jedno za drugo, da se potpuno razlikujemo, da smo drugačiji. Nije bilo ružnih scena, prebacivanja i mučenja. Razdor i odsustvo bliskosti lebdeo je u vazduhu. Zbog neslaganja naravi, različitih ciljeva, izabrali smo najbolje rešenje – razvod. Razišli smo se kad je Brana imao pet godina, tako da razvod nije bio traumatičan za dete.

Prema Mirinim rečima, nikada nisu imali trzavica posle razvoda, a sve kako bi njihov sin imao bezbrižno i srećno detinjstvo.

- Nikada se više nisam udala, a Brana je bio i ostao moj voljeni i obožavani sin, moja najveća ljubav - pričala je Mira, pa dodala:

- U momentu razvoda Brana je bio suviše mali da bi dobio "drugog oca", a kasnije, kad je porastao, "drugi otac" mu više nije ni bio potreban. Nije mi nedostajalo poštovanje muškaraca. Mene su moji ljudi voleli.

Inače, Brana je u mladosti državni prvak u dizanju tegova, dok je radni vek proveo kao snimatelj na televiziji. Danas je u penziji i bavi se lovom i izradom nameštaja.

‒ U životu postoji ravnoteža, ali, nažalost, tu ravnotežu dobijete kasnije. Valja se rasporediti: koliko dajete profesiji, a koliko životu. Ostala sam uskraćena za unuče, ali to je takva sudbina. Zaista bih dala celu moju karijeru za to jedno dete, ali nije se dalo ‒ iskreno je priznala pre nekoliko godina Mira, a prenosi "Hello".

