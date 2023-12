"SVE MOGUĆE PSOVKE OVOG SVETA SMO IZGOVARALE": Legendarnu MILENU DRAVIĆ bi ovo posebno razbesnelo: "Do kraja se držala kao junak"

Glumica Milena Dravić bila je diva našeg glumišta, a ostala je upamćena po gracioznosti i ženstvenosti. Njen odlazak ostavio je veliki trag, a glumica Branka Petrić prisetila se druženja sa njom i Batom Stojkovićem.

- Često se setim Bate Stojkovića. On je bio moj najbolji drug, zajedno smo studirali. Uvek je bio tako duhovit, na fini način i bezobrazan. Kad gledam nešto, neki film ili predstavu, pomislim kako bi sada on to prokomentarisao.

Setim se i Milene Dravić, načina na koji je ona komentarisala. Dešavalo se da me vozi negde svojim kolima. Pa se desi da vam neko preseče put. Sve moguće psovke ovoga sveta nas dve smo u kolima izgovarale, kao da imamo predstavu samo za nas dve. Ona je bila toliko draga i takav junak, kako se držala do kraja. Mnogo je ljudi koje vidim srcem.

Setim se često i izreke koja kaže da je čovek mlad dokle god ima želja, a ja imam još dosta želja - rekla je Branka za Novu.

