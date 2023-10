OSKAR ZA FILM SNIMAN U SRBIJI: Veliki uspeh u Indiji, a oglasio se i reditelj koji je poslao poruku zahvalnosti BEOGRADU

Indijski biografski film "Rocketry: The Nambi Effect", koji je sniman u Srbiji, dobitnik je takozvanog indijskog Oskara, odnosno, najviše nagrade Nacionalne filmske akademije u Indiji.

foto: Promo

Snimljen uz podršku Ministarstva kulture a u skladu s politikom podsticaja za investitore koji u Srbiji snimaju audio-vizuelna dela, film je premijerno prikazan na jubilarnom 75. Kanskom festivalu prošle godine.

Reditelj, producent i glavni glumac R. Madhavan zahvalio je timu iz Srbije, bez čije pomoći, kako je istakao, film ne bi bilo moguće snimiti.

foto: Promo

- Tokom izviđanja lokacija, odmah me je opčinila ta magija zaostavštine vaših svetski poznatih i priznatih naučnika, koji su baš na tim lokacijama radili i stvarali. Ta aura autentičnosti je univerzalna poruka koja je pažljivo utkana u film. I to se vidi, publika je to prepoznala. Zahvaljujem Beogradu i Srbiji od srca i radujem se ponovnom dolasku u vašu divnu zemlju, gde se uvek osećam kod kao kuće - rekao je reditelj, a prenosi Ministarstvo kulture.

foto: Promo

Film u kom jednu od uloga tumači i srpska glumica Branka Petrić sniman je na lokacijama koje čine monumentalna gradska zdanja i zaštitni simboli Beograda: Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković", Arhitektonski fakultet, Astronomska opservatorija na Zvezdari, Vojnotehnički institut, Muzej vazduhoplovstva, Institut za fiziku, Osnovna škola "Kralj Petar I".

Kurir.rs