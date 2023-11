POSLEDNJE POJAVLJIVANJE ŽARKA LAUŠEVIĆA U JAVNOSTI: Potresne scene sve RASPLAKALE, a na ovome je insistirao (VIDEO)

Glumac Žarko Laušević preminuo je danas u 63. godini života, nakon kraće i teške bolesti, potvrdila je njegova porodica.

- Obaveštavamo javnost da je danas 15.11.2023. godine u 63. godini života, posle kraće i teške bolesti, preminuo naš suprug i otac Žarko Laušević. O datumu i mestu sahrane javnost će biti blagovremeno obaveštena. U ime porodice, Anita Laušević - stoji u saopštenju koju je izdala porodica.

Glumac se poslednji put poklonio publici na premijeri filma "Heroji Halijarda" Radoša Bajića, početkom oktobra ove godine.

Jedan od glavnih protagonista ovog istorijskog spektakla Žarko Laušević nije prošetao crvenim tepihom, već se publici poklonio posle projekcije.

Kako je Kurir tada saznao, produkcija ovog ostvarenja nije insistirala na njegovom pojavljivanju na premijeri, imajući u obzir njegovo narušeno zdravstveno stanje i da je nedavno bio na bolničkom lečenju.

Međutim, glumac je poručio da će doći na poklon i da je za ovu priliku kupio novo odelo. Njegovo prisustvo izazvalo je ovacije prisutnih, a zajedno sa ekipom pozdravljen je desetominutnim aplauzom.

Bio je dočekan od strane reditelja Bajića ali i glumca Petra Božovića koji je Lauševića uhvatio za ruku, čvrsto stegao, a potom i poljubio.

Žarko Laušević dobio je ogroman aplauz i ovacije koje su trajale nekoliko minuta, a na ovu emotivnu i dirljivu scenu niko nije ostao ravnodušan.

- Žarko je fasciniran filmom. Gledao ga je kod kuće. Smatra da mu je to jedna od najboljih uloga u karijeri - rekao je Radoš Bajić za Kurir.

00:44 Žarko Laušević posle premijere filma

Laušević je mesecima unazad imao zdravstvenih problema, a malo pre premijere je pušten na bolničko lečenje, nakon hospitalizacije u KBC Bežanijska kosa.

- On je snažan čovek, pametan, mentalno vrlo jak. To je život, nekada naiđu i muke i problemi. On se ozbiljno nosi sa svojim problemom. Molim boga, a i uveren sam da će on naći snagu i da će pobediti - otkrio je tada Radoš Bajić.

