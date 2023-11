POTRESNO PISMO MILANA MARIĆA POVODOM SMRTI ŽARKA LAUŠEVIĆA: Glumio je u seriji po motivima njegove knjige, a reči kidaju dušu

Od Žarka Lauševića se potresnim rečima oprostio i glumac Milan Marić, koji je igrao u seriji "Pad", nastaloj po motivima Lauševićeve knjige.

Milan Marić se u opširnom i potresnom pismu oprostio od glumca koji nas je napustio u 63. godini.

foto: Firefly Promo

- Žare,

Ne znam kako se ovo radi, nikada nisam pisao ovako nešto. A je*i ga, i teško mi je. Da li bi prvo trebalo da ti se zahvalim? Da napišem: “Hvala ti što si bio takav glumac”? Moram prvo da napišem glumac jer sam te zapravo tako upoznao. Kroz uloge. Upoznao kroz uloge?! Kako to naivno zvuči, ali znaš na šta mislim.

Možda bi ipak trebalo da napišem: “Hvala ti što si bio takav kolega”. To zvuči prisnije i intimnije, a i zaista jeste. Morao bih onda obavezno da dodam da si bio divan kolega, pun strpljenja, saveta i razumevanja za nas “balavce”. A to sve znaš, to sam ti sve već rekao. I nisam jedini.

foto: Zorana Jevtić

A ako bih napisao samo “Žare, hvala ti”, to bi onda značilo da se opraštam od tebe i kao glumca i kao kolege, ali i onoga što smo izgradili ti i ja van filmskog seta. A o tome mi je zapravo najteže da pišem.

Probaću.

Hvala ti za poverenje.

Hvala ti za osmehe.

Hvala ti za vreme.

Hvala ti za podršku.

Hvala ti za lekcije.

Hvala ti za nežnost.

I hvala ti za prijateljstvo.

Možda je rođenje svakog čoveka njegov najveći uspon, sve ostalo je pad.

foto: Printskrin/Instagram

Tvoj Mare - stoji u izjavi MIlana Marića povodom smrti Žarka Lauševića.

Lauševićeva supruga Anita ispred porodice izdala je saopštenje povodom njegove smrti.

Podsetimo, vest o smrti Žarka Lauševića saopštila je glumčeva supruga Anita.

"Obaveštavamo javnost da je danas 15.11.2023. godine u 63. godini života, posle kraće i teške bolesti, preminuo naš suprug i otac Žarko Laušević. O datumu i mestu sahrane javnost će biti blagovremeno obaveštena. U ime porodice Anita Laušević", stoji u saopštenju ožalošćene porodice.

foto: Damir Dervišagić

