"SAD ZNAM ZAŠTO NEKO PIŠE U ZATVORU" Jedna noć Žarku Lauševiću preokrenula život, a Milan Marić otkrio da su pričali o "PADU"

“Mrve hrabrosti retko skupim, kada poslednja kapija odbrane nestane, kartu za bioskop prošlosti kupim i njeno oko u moje stane. Neko je nemaran sve srušio, na lošem mestu presekao špil, raspar'o život, pa pogrešno ušio, neko je rđav sklopio dil”, glasi deo pesme posvećene glumcu, koju je napisao Dušan Stojanović.

Titulu šmekera, ili kako volimo da kažemo, mangupa, nije mogao svako tek tako da dobije. Među glumcima su je prvo imali Gaga Nikolić, Bekim Fehmiu, Rade Šerbedžija, a onda je filmsku scenu 1982. godine obasjao Žarko Laušević.

Nizale su se uloge nakon diplomiranja na Fakultetu dramskih umetnosti, Laušević je već sa 25. godina uživao veliku popularnost i u pozorištu.

Ipak, u najvećem jeku te slave, 1993. godine u Podgorici, glumac je nakon sukoba sa grupom mladića, usmrtio dvojicu i jednog ranio.

Laušević je prvo osuđen na 15 godina zatvora, na njegovom slučaju je radio advokat Toma Fila, kojem je i samom život bio ugrožen zbog toga što je branio glumca.

Kazna se kasnije smanjila na 13 godina, da bi na kraju glumac iza rešetaka proveo četiri godine i sedam meseci.

U tom periodu, razveo se i od tadašnje supruge Maje, sa kojom ima dvoje dece, sina Dušana i ćerku Asju.

Kada je pušten na slobodu, život u Srbiji za njega nije imao smisla, te je novi dom pronašao preko okeana, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako reditelji u raznim događajima prepoznaju materijal za pravljenje filma ili serije, tako je i Bojan Vuletić poželeo da ekranizuje autobiografsku knjigu Žarka Lauševića “Godina prođe, dan nikad”.

Vuletić je kroz osam epizoda serije “Pad”, napravio osvrt na život i karijeru fiktivnog glumca Ivana Maslaća koga tumači Milan Marić.

- Sa Žarkom sam razgovarao pre početka snimanja. Pričao je sa mnom kao stariji kolega sa mlađim, poželeo mi je sreću i rekao da je tu ukoliko bude bilo potrebno. Meni je tada, malo pre početka snimanja, upravo takav razgovor jedino i bio potreban, da mi neko kaže da će sve biti u redu i da mi veruje. Kao glumac, verovatno se i sam nekada našao u takvoj situaciji i zna šta znači ta vrsta podrške na samom početku procesa snimanja, prepoznao je to i u pravom trenutku je to uradio. Meni je to dalo dodatni vetar u leđa - istakao je Marić po završetku snimanja serije koju možete gledati na RTS kanalu svakog vikenda od 21. oktobra:

- Mogao sam delimično neke paralele da vučem iz svog privatnog života, ali ništa više od onoga što inače vučem iz sopstvenog iskustva kada radim na bilo kojoj drugoj ulozi. Varka je ukoliko mislite da je lakše igrati glumca zato što sam glumac. Možda nisam morao da se raspitujem o tome kako funkcionišu pozorišne probe, šta je to inspicijent, kako zapravo izgledaju snimanja, ali sam zato morao probati da sebe kao glumca poništim kako bih mogao da napravim lik glumca koji je trebalo da igram.

Već u prvoj epizodi je prikazan tragičan sled događaja te noći 1993. godine, kao i nošenje Ivana Maslaća sa slavom u rodnoj Podgorici. Pored Marića koji igra glavnu ulogu, gledamo i Dubravku Drakić, koja tumači njegovu majku Bosiljku.

- Samo snimanje je bilo zahtevno i uzbudljivo jer je cela ekipa od starta pokušavala da na najbolji mogući način ispriča jednu zahtevnu priču. Mi smo odlično sarađivali, reditelj je u svakom trenutku znao šta hoće i zadovoljstvo mi je što sam deo ekipe regionalnog projekta kakav je ovaj - rekla je Dubravka za “Blic”, kojoj je supruga u seriji igrao Ljubomir Bandović, a deo projekta su bili i Milica Janevski, Anđela Jovanović, Svetozar Cvetković, Mima Karadžić i mnogi drugi.

Žarko je danas srećno oženjen suprugom Anitom, sa kojom je stupio u zajednicu ubrzo nakon razvoda od prve žene i plod njihove ljubavi je ćerka Jana.

- Ona ume da se veseli mom uspehu duže od trajanja aplauza koji bih dobio. I pati sa mnom mnogo duže od trajanja zvuka koji je moj pad izazvao - napisao je glumac o supruzi u svojoj knjizi.

Kako se za medije od tada nije oglasio, jedini izvor njegovih misli i osećanja, bile su upravo njegove autobiografije, koje imaju četiri dela.

- Sad znam zašto neko piše u zatvoru. Nije to samo zabašurivanje situacije. To je i duboka potreba da se, i svezan, negde dokazuje. Da i pri ugašenom svetlu - gleda. I sputanih nogu, korača. Da gladan - gladi stomak. Da prkosi logici zatvora - istakao je Laušević u jednom delu.

“I kad u laž potonem sav, ponavljam samo i ovo će proći, kad tad će proći...”

Žarko Lauševića je, podsetimo, sa 16 godina poželeo da bude glumac, i postao je i to maestralan.

Sa 22 odigrao je prvu filmsku ulogu, igrao je u više od 40 pozorišnih predstava i u gotovo pedeset filmova među kojima su “Oficir s ružom” za koji je dobio “Zlatnu arenu” u Puli, za glavnu mušku ulogu, “Braća po materi”, “Boj na Kosovu”, “Original falsifikata”, “Bolje od bekstva”, “Kaži zašto me ostavi”, “Nož”, legendarna serija “Sivi dom” u kojoj tumači lik Šilje...

