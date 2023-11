UPALI PLAMEN NADE: Glumci pozivaju ljude da se priključe tradicionalnoj Božićnoj akciji humanitarne organizacije Srbi za Srbe

Glumci Andrija Milošević, Sloboda Mićalović, Viktor Savić i mnogi drugi pozivaju dobre ljude da se priključe tradicionalnoj Božićnoj akciji HO Srbi za Srbe.

foto: Srbi Za Srbe

U memljivoj sobici, ogrnutoj mrakom hladne Badnje večeri, pored ugašenog ognjišta, sede dečica sklupčana jedno do drugog.

foto: Srbi Za Srbe

Svetlost sveće treperi u ritmu njihovih nada i želja da će božićna radost doći i u njihov dom. Njihove oči, pune nevinog iščekivanja, prate svaku senku, dok sat otkucava ponoć. U daljini, gusti mrak seče tačkica svetlosti. Tačkica polako dobija nove obrise, prerastavši u zrak koji osvetljava put ka njihovom skromnom domu. U tom trenu, počinje da se jasnije vidi veliki plamen nade u liku Gospoda Isusa Hrista!

Njegovo prisustvo donosi mir i spokoj, a božanska svetlost obasjala je dečija lica. Zidovi natopljeni setm sada odjekuju toplim osmehom i srećnim glasovima. Njihova soba postala je mesto gde je svaki san dobio šansu da bude ispunjen. Hajde da ova scena postane stvarnost! Humanitarna organizacija Srbi za Srbe pokreće novu Božićnu akciju paljenjem velikog plamena nade. Pozivamo sve dobre ljude da svojim donacijama simbolično upale i prošire svoj plamen nade, da udruženim snagama obasjamo čitav Balkan! Iščekujući rođenje Bogomladenca Hrista i vođeni njegovom svetlošću, pomozite nam da razgrnemo mrak iz domova Verice, Nevenke, Miloša, Dunje i stotine drugih mališana! Detalje o ovim porodicama možete pročitati ovde:

foto: Srbi Za Srbe

SRBIJA 1. SMS na 7763 (200 dinara) 2. Račun: 160-279491-71 3. Pay Pal 4. Devizni račun REPUBLIKA SRPSKA 1. Poziv na broj 17763 iz fiksne i mobilne telefonije (2 KM) 2. Račun: 56201281300241-58 (NLB razvojna banka) 3. Pay Pal CRNA GORA 1. Račun: 510-91548-03 (Crnogorska komercijalna banka) 2. Pay Pal SAD 1. Donatorska platforma (kreditne kartice, tekući račun) 2. Pay Pal 3. Lični ili biznis ček na: Serbs for Serbs, Po Box 34206 Chicago, IL 60634 *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice

foto: Srbi Za Srbe

KANADA 1. Pay Pal 2. Putem čeka na: Serbs for Serbs Canada, 635 The Queensway, Lower Level, Toronto, ON, M8Y 3B3 3. E-transfer na: donate@serbsforserbs.ca *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice AUSTRALIJA 1. Donacija kroz bankovni račun: BSB: 032-278 Account No: 878615 Bank: Westpaco 2. Pay Pal 3. Donacija putem PayID PayID Type: ABN PayID: 57472783829 4. Donacija čekom: Ček na Serbs for Serbs Inc, 18 Mantle Ave, North Richmond NSW 2754, Australia NEMAČKA 1. IBAN: DE97 7606 9559 0002 7519 92 2. Pay Pal 3. Pošaljite tekst SZS na 81190 (2.99 evra) *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice ŠVAJCARSKA 1. Konto: 61-335679-5 IBAN:CH57 0900 0000 6133 5679 5 Max-Högger-Strasse 6, 8048 Zürich 2. Pay Pal 3. Pošaljite tekst SZS 20, SZS 45, SZS 90 itd. na 488 (moguć iznos donacije od 1 do 99 CHF) 4.Twint *svi donatori ostvaruju pravo na poreske olakšice AUSTRIJA 1. IBAN:AT97 3200 0000 1036 4339 SWIFT/BIC: RLNWATWW Customer: Org. f. hum. Hilfe - Srbi za Srbe Kalvariengürtel 39/6, 8020 Graz Austria 2. Pay Pal 3. Poziv na broj 0901 300 201 iz fiksne i mobilne telefonije (3 evra)

ŠVEDSKA 1. SWISH: 1230 133 900 2. Pay Pal 3. Bank Giro: 5302-1077 4. Račun: 5226 1060 858 NORVEŠKA 1. VIPPS broj: 104 414 2. Pay Pal 3. Račun: 1503 83 80483

foto: Srbi Za Srbe

Patreon platforma Prikupljanje preko Fejsbuka: https://www.facebook.com/donate/882063083476837/

Prikupljanje preko Instagrama: https://www.instagram.com/linking/fundraiser?fundraiser_id=647045290962723&source_name=SHARE_LINK

BITKOIN 1. bc1qk6l0y484nrxga7pjmgw66w9qppeqjzjusqjvdf ETEREUM 1. 0x1aEB12Dd57e3c921bedA67305a67dC8A06fD7E2e

(Kurir.rs)