UZEO JE ULOGU I RADETU ŠERBEDŽIJI: Glumac je postao tek sa 60, a vole ga AMERI više od slavnog umetnika! Evo o kome je REČ

Glumac Rade Šerbedžija ostvario je neverovatan uspeh u Holivudu u prethodnih nekoliko decenija. Pre nekoliko godina ostao je bez uloge, a bolji od njega na kastingu bio je muzičar Jovan Savić.

"Sa svojih 60 godina počeo je da se bavi glumom i ko zna šta bi bilo da se školovao za to. Non-stop radi. Snimio je "Kalkanske krugove", a sad je u Crnoj Gori. Stalno ga zovu na kastinge, a on je srećan. Uzeo je ulogu i Radetu Šerbedžiji? To sam tako čuo od ljudi koji rade na filmu "Mašin". Sve je to zahvaljujući Balši Đogu, koji ga je našao i lansirao u taj svet", otkrio je za Kurir njegov sin Viktor Savić.

Jovana je publika upoznala u seriji "Pet". U Beogradu ga znaju kao muzičara. To nije bio baš prvi njegov pokušaj da stane pred kamere, budući da ga je njegov prijatelj Pavle Vuisić nekada davno vodio na kastinge za ulogu dečaka u italijansko-jugoslovenskom koprodukcionom filmu "Stepa". Međutim, život ga je tada odveo na drugu stranu. Studirao je pravo, svirao rok i bluz i borio se da porodici obezbedi pristojan život. Ipak, sada uz svog sina, koji s njim radi, vratio se svojoj velikoj ljubavi.

