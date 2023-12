TAJNA ČUVENE TOPOLSKE 18 OTKRIVENA DECENIJAMA KASNIJE: Evo šta se krije iza ove adrese i kako je završila u "Srećnim ljudima"

Serija “Srećni ljudi” jedna je od najpopularnijih domaćih serija svih vremena, a pored glumaca koji su je proslavili, obeležila ju je i čuvena pesma “Topolska 18”.

Pesmu izvodi glumica Snežana Savić, koja u seriji tumači bogatašicu misteriozne prošlosti Malinu Vojvodić, a premijerno je izvedena u kultnom ostvarenju.

foto: Printscreen YouTube

Ipak, mnogi ne znaju zbog čega je baš ova ulica opevana u poznatoj baladi. Topolska ulica nalazi se na Vračaru i jedna je od najmirnijih i najlepših ulica u glavnom gradu.

Snežana Savić, koja je inače otpevala ovu pesmu, u jednom intervjuu je otkrila ko je živeo na ovoj adresi i zbog čega je scenaristi Siniši Paviću baš ova ulica bila značajna.

foto: Printscreen YouTube

Naime, u Topolskoj 18 živela je Ljiljana Pavić, inače supruga poznatog scenariste, koja mu je tada bila pomoćnica u pisanju scenarija.

Podsetimo, serija "Srećni ljudi" snimana je u veoma teškim uslovima, budući da je tih godina u Srbiji bilo vreme inflacije, pa je mali honorar bio glavni razlog odlazaka glumaca iz popularne serije, među njima i Tanje Bošković, čuvene Lole.

foto: Printscreen YouTube

- Kada mi je Tanja saopštila da odlazi, rekao sam joj: "Nema problema, to je tvoja odluka, hvala na ovome što si do sada uradila". To je bio težak udarac za "Srećne ljude", jer su nas napustili glumci koji su bili noseći stub. Zamislite da u "Boljem životu" odu Dragan Bjelogrlić i Marko Nikolić, koji je igrao Gigu - rekao je Siniša Pavić svojevremeno za Informer.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

05:03 TANJA BOŠKOVIĆ NIJE MOGLA DA SAKRIJE SUZE Pričalo se da je u svađi sa Zlatom Numanagić, ona joj se JAVNO OBRATILA I RASPLAKALA JE