PRVI PUT U SERIJI SA SINOM I SNAHOM: Branka Petrić nikad nije delila kadar s mužem, a evo šta kaže o Uliksu i Snežani Bogdanović

Veliko finale serije "Poziv" publika će moći da vidi večeras na RTS, a jednu od sporednih uloga u ovom napetom trileru imala je i Branka Petrić. Glumačka legenda odigrala je lik majke glavne junakinje Anice Reljić (Mirjana Joković), ali prvi put u karijeri angažovana je na zajedničkom projektu sa sinom Uliksom Fehmiuom i snahom Snežanom Bogdanović.

- Zvali su me da igram mamu Mirjane Joković. Prihvatila sam ulogu i na to zaboravila, a zatim u razgovoru sa Snežanom i Uliksom čula da i oni igraju u seriji "Poziv". Smejali smo se tome što ćemo prvi put igrati zajedno u seriji. Nikad nisam bila na filmu ni s Bekimom. Serija je veoma uzbudljiva. Svaki njen kadar diše. Pitam se i sama kako to da sve povežem - rekla je Branka gostujući u emisiji "Kec na jedanaest".

Ona posebno hvali Mirjanu Joković.

- Mira s jednom vrelinom glumačkom i ličnom igra tu ulogu. U nekim scenama je kao Meril Strip. Sneži i Uliksu sam se pohvalila i rekla sam im: "Mama je srećna što je u jednoj dobro seriji" - otkrila je glumica.

O seriji "Poziv" iz Njujorka za emisiju "Jedan dobar dan" govorili su glumci Snežana Bogdanović i Uliks Fehmiu, koji tumače uloge ministarke Zvezdane i direktora policije Branka.

- Mi pratimo, iako smo igrali u seriji, znamo šta će se dogoditi, ali je gledamo potpuno nevino, svake subote i nedelje, i jako nam je uzbudljivo - ispričao je Uliks, a Snežana je dodala da se nada da je ova serija malo drugačija u odnosu na ono što se nudi trenutno i da je to jedan od razloga što je gledana:

- Uspeva da razne sudbine i priče žena stavi u prvi plan i to je ono što mi se dopalo. Osvežavajuće je da se prate žene u nekim, da kažemo muškim poslovima, odnosno ulogama - žena koja je u kriminalu, žena koja je u politici, žena koja je u policiji... To je prvenstveno jedna nova okolnost, a s druge strane ja stalno mislim da su žene većina naše publike, bilo da govorimo o pozorištu, ili bioskopu, o televiziji.

