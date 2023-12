GDE JE I ŠTA RADI MALI STANOJE? Pre 13 godina je postao omiljeni junak u MONTEVIDEO, pa nestao sa scene: OVAKO IZGLEDA DANAS

Predrag Peđa Vasić sa samo 13 godina proslavio se ulogom dečaka Stanoja u filmu "Montevideo, bog te video".

Svojom harizmom i sjajnom dikcijom osvojio je srca publike, a i danas se, posle 13 godina bavi glumom.

foto: Promo

Premijera

Proteklog vikenda poklonio se publici u Gračanici, sa ekipom predstave "Top je bio vreo" sa Narodnim pozorištem u Prištini. Ovaj komad nastao je po istoimenom romanu Vladimira Kecmanovća, a u dramatizaciji Ivane Dimić i u režiji Nenada Todorovića.

- "Top je bio vreo" nije o ratu. Nije o odrastanju u ratu, niti o deci u ratu. Nije o opsadi Sarajeva. O žrtvama i zločincima. O merenju krivice na kantaru istorije. Ko je koliko kriv i ko je prvi počeo. Svako ide na svoju stranu. Kod svojih. Tamo je jedino toplo. ’Top je bio vreo‘ je o virusu. Virusu kraja sveta koji nije pred vratima, već je dobrano zaposeo dnevnu. Ušao u spavaću. I drži nam sveću“, rekao je o predstavi reditelj Nenad Todorović.

foto: Ustupljene fotografije, Narodno pozorište Priština

U predstavi pored Vasića igraju: Milovan Filipović, Anika Grujić, Nebojša Đorđević, Aleksandra Cucić, Ivana Kovačević, Jelena Orlović, Tamara Tomanović, Branko Babović/Ivan Janković, Rade Maričić, Aleksandar Ranković, Igor Filipović, Nikola Ranđelović, Nikola Stanković, Nemanja Janičić, Jasmina Stoiljković, Milica Burazer i Radmila Knežević.

Neverovatno iskustvo

Kako nam je Predrag ranije otkrio rola u serijalu "Montevideo" donela mu je neverovatno iskustvo, koje će pamtit do kraja života.

- Snimanje "Montevidea" za mene je bilo divno iskustvo. I danas me ljudi prepoznaju po ulozi malog Stanoja. Trudim se i borim da radim različite uloge, kako bi me zapamtili i po nečem drugom, ali je on svima urezan u pamćenje za ceo život. Voleo bih da primete moj dar i iskustvo kroz neke druge role - rekao je ranije za Kurir.

Skroman

foto: Promo

Inače, glumac je tadašnji honorar kako je ranije pričao za medije dao roditeljima.

- Većinu tih para, pošto smo mi došli s Kosova i živeli u dvosobnoj kućici, dao sam mojima za renoviranje doma. Malo sam njima pomogao, a malo ostavio sebi za školovanje. Nisam se preterano bahanalisao, jer nisam takav lik. I sećam se da sam od tog honorara kupio bratu telefon - izjavio je Vasić jednom prilikom.

foto: Dado Đilas

Dramskog umetnika publika može da gleda i u Narodnom pozorištu, u komadu "Ivanov", ali i sopstvenoj stend-ap komediji "Biti Stanoje".

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:32 BUĐENJENE KULTUROM: Predrag Vasić