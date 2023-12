VELIKI POVRATAK ČUVENOG BENDA: Milan Mumin i Love Hunters predstavili novi ALBUM i zasvirali u BEOGRADU

Kultni bend Love Hunters održao je u četvrtak, 14. decembra beogradski koncert u Zappa Bazi i promovisao novi, osmi studijski album “Mother Mono Father Demo” u izdanju Mascoma.

Muzička podrška u vidu predgrupe bio je bend Crna lista.

Milan Mumin, frontmen benda je povodom koncerta u Zappa Bazi rekao:

“Dugo nismo imali solistički koncert u Beogradu. Veoma se radujemo. Beogradska publika je uvek bila posebna i nama, uz novosadsku i zrenjaninsku, veoma draga! Kad se tome pridoda i divan povod izlaska albuma, sve je super!”

foto: Marina Pešić

Kao što smo i mogli očekivati koncert Love Huntersa je izazvao veliko interesovanje publike. Prvo je na binu Zappa Baze izašao sastav Crna Lista. Ovaj bend je posto jedan od eksluziviteta lokalne rok scene. Retkim ali eksplozivnim nastupom Crna lista nam je tokom dvadestominutnog superiornog seta pružila uvid u skrovita mesta iz istorije beogradskog panka.

Nakon nastupa frontmen benda Crna listа Slobodan Nešović je izjavio:

“Love Huntersi su bili dovoljno ljubazni da nas pozovu da uveličamo njihovu promociju, Huntersi su odlični a mi smo apsolutno fantastični”.

Izlazak benda Love Hunters dočekan je ovacijama. Frontmen Milan Mumin je pozdravio prisutne, zahvalio se i rekao: “Dobrodošli na promociju najnovijeg i najstarijeg albuma”. To je svakako istina jer je pored novoga albuma “Mother Mono Father Demo” bend objavio reizdanje prvog albuma “Everclassic” iz 1994. godine, koji je kuća Mascom u remasterovanoj verziji sada izdala na vinilu.

foto: Marina Pešić

Tokom nastupa od skoro sat ipo Huntersi su odabrali i odsvirali neke od svojih najpoznatijih pesama poput “I Feel”, “Oh, Evolution”, “I’d Rather Be Your Fool” dok je katarzično izvođenje hita “Kamikaze” pevano horski. Novi album je takođe imao svoje posebno mesto, svetle momente imale su i pesme “Black And Blue”, “IFL” i budući singl “The Aunt”. Bend je izlaskom na bis otpevao jednu od najprepoznatljivijih, najvoljenijih i najkarakterističnijih pesama iz opusa Huntersa. Reč je o pesmi “Love Is Hell” koja je posle trideset godina dobila neku novu nijansu, onu koja krasi pesme kada one “lepo stare”.

“Mi smo uvek prisutni u javnosti tako što sviramo na nekom festivalu u zemlji. Međutim, ono što je jako bitno nismo imali izdavača. Sada prvi put imamo ozbiljnog izdavača, album je izašao na vinilu i čekamo ceo katalog da izađe na vinilu. Dobili smo lep vetar u leđa,” izjavio je frontmen Love Huntersa uoči početka koncerta.

foto: Marina Pešić

Novi album “Mother Mono Father Demo” uz besplatnu dostavu može se naručiti putem sajta mascom.rs. Love Hunters očekuje veliki koncert i u novosadskoj Fabrici koji će biti održan 29. decembra.

Kurir.rs