MEĐUNARODNI KULTURNI FORUM SRBIJE, UKRAJINE I POLJSKE: Beograd dobio Poljski institut, a tri zemlje postale jedna VELIKA PORODICA

U okviru međunarodnog kulturnog foruma Srbije, Ukrajine i Poljske "Po prvi put", koji organizuje Poljski institut u Beogradu, u subotu su održana tri panela pod zajedničkim imenom "Dan srednje Evrope".

foto: Nemanja Nikolić

U Centru za kulturnu dekontaminaciju u subotu je održan glavni događaj u sklopu programa i tri panel-diskusije pod zajedničkim imenom "Kolektivno telo: uništavanje i oporavak", "Novi obrisi srednje Evrope" i "Mi i jesmo ta zemlja", koji su okupili umetnike, teoretičare umetnosti, arhitekte i istraživače iz ove tri zemlje.

foto: Nemanja Nikolić

Na samom početku okupljene je pozdravio ambasador Ukrajine u Srbiji Njegova ekselencija Vladimir Tolkač.

- U početku svog zrelog života upoznao sam se s centralnom Evropom. Mnogi političari pokušali su da razdvoje države, a ja sam jako zahvalan što naši prijatelji pokušavaju da nas ujedine umesto da nas razdvajaju. Biću srećan ako u budućnosti Srbija, Ukrajina i Poljska budu posmatrane kao jedna velika porodica - istakao je ambasador Ukrajine.

foto: Nemanja Nikolić

Međunarodni kulturni forum "Po prvi put: Srbija, Ukrajina, Poljska", koji će trajati do 21. decembra, usmeren je na bolje upoznavanje i kulturno umrežavanje ove tri zemlje. On ujedno označava i zvanično otvaranje Poljskog instituta u Beogradu. Forum prati i izložba "Iza ekrana", koju su kreirali mladi umetnici sa ukrajinskog istoka. Izložba se održava u KC "Grad" i daje više uvida u to kako umetnička zajednica Ukrajine živi kroz rat.

foto: Nemanja Nikolić

Na realizaciji projekta sarađivali su: Ukrajinski institut, agencija "Bejgels end leters", KC "Grad", Centar za kulturnu dekontaminaciju, književni centar "Krokodil" i Katedra za slavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kurir.rs