"ZA LAUŠEVIĆA ME VEŽE I KUMSTVO ALI I ULICA U KOJOJ JE ODRASTAO NA CETINJU" Miroslav Lekić otkriva kad stiže njegov poslednji film

Proslavljeni reditelj i predsednik Upravnog odbora Filmskog centra Srbije (FCS) Miroslav Lekić kaže da Srbiju čeka uzbudljiva filmska 2024. godina. Za Kurir otkriva da ćemo već od marta videti njegovo najnovije ostvarenje "Ruski konzul", a osvrnuo se i na prijateljstvo s velikim glumcem Žarkom Lauševićem, koji nas je nedavno napustio.

Uspešno ste sproveli ove godine dva velika konkursa FCS i nema pritužbi na vaš rad. Da li ste iznenađeni?

- Nema negativnih reakcija od struke. FCS je uspešno sproveo dva konkursa, što je veoma važno za našu kinematografiju. Nije bilo skandala i pritužbi na filmove koji su izabrani, a lepo je reagovala na odabrane filmove i javnost. Komisije treba ostaviti da rade svoj posao.

Da li ste im nešto sugerisali?

- Samo jednu stvar, a to je da ne izaberu previše filmova, jer se sredstava tako rasparčavaju. Ljudi kad dobiju 150.000 evra po konkursu, to je veoma malo. Mi u FCS imamo tablu koju zovemo zid plača. Na njoj stoji 20 nerealizovanih filmova, koji još ne mogu da budu snimljenih zbog izuzetno malih sredstava. Optimalno je da se izaberu tri ili četiri filma. Samo tako mogu da se dobiju veća sredstava i da se lakše uđe u realizaciju.

Da li ste se svesno žrtvovali kad ste prihvatili da budete na čelu FCS, jer naredne četiri godine ne možete da konkurišete za snimanje novog filma?

- Naravno. Ne možete konkurisati za sredstva kao predsednik. Ne bih to nazvao žrtvom. Hteo sam da pomognem svojim znanjem i iskustvom srpskoj kinematografiji. Svesno sam se prihvatio te uloge. Počele su neke stvari da se dešavaju i tek će biti lepih vesti.

Kako napreduje montaža vašeg novog filma "Ruski konzul"?

- Dobro. Završena je montaža slike, a sad nas čeka zvuk. Piše se muzika za film, koju rade Aleksandar Kovač i Roman Goršek. Do kraja godine biće gotovi i specijalni efekti. Očekujem premijeru već početkom marta.

Da li će film biti spreman za Fest?

- Selektor Festa Jugoslav Pantelić nam je uputio poziv da "Ruski konzul" otvori ili zatvori Fest. Videćemo. On mora da pogleda taj film. Poziv smo dobili blanko, na osnovu moje reputacije, ali i zato što je to poslednja uloga Žarka Lauševića, i to velika. Stigla je ponuda. Jugoslav će pogledati film, pa možda i odustane (smeh). Trenutno je to strategija za novi film.

Kakav je Žarko Laušević u filmu?

- Ne znam njegovu lošu ulogu. Mislim da će ova moći da se svrsta u red velikih, tipa onih u "Nožu" ili "Bolje od bekstva". Pogledajte ga samo u "Herojima Halijarda". Mislim da je uloga te veličine. Kad vidite film, shvatićete koliko je njegov odlazak veliki gubitak za našu kinematografiju.

Zanimljivo da je Žarko Laušević odrastao u Ulici Nikole Lekića na Cetinju, koja nosi ime po vašeg rođaku.

- Imamo Žarko i ja razne veze. Nas veže i kumstvo, ali i ulica koja nosi ime po mom rođaku Nikoli, koji je bio general u avijaciji. Bio sam tamo nekoliko puta. Ostale su samo uspomene i neka sećanja. Radujem se premijeri novog filma i našem ponovnom susretu, ali sam i tužan.

