"ŽARKO LAUŠEVIĆ TO NIKADA NEĆE PREŽALITI" Reditelj za Kurir TV otkrio: Radili smo brojne filmove, ali TAJ NOŽ MU JE NAJVEĆA ŽAL

Nakon teške bolesti, preminuo je jedan od najvećih glumaca jugoslovenske kinematografije, Žarko Laušević. Ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u svetu glume.

Reditelj Miroslav Lekić koji je Žarkom Lauševićem radio filmove „Dogodilo se na današnji dan“, „Bolje od bekstava“, “Nož”, i najnoviji „Ruski konzul", gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o svom odnosu sa glumcem.

- Sve filmove koje smo radili, radili smo zajedno. Žarko je bio deo tog procesa. Dakle, ne samo kao glumac, već kao čovek koji aktivno učestvovao u celom tom procesu i davao i svoje ideje. To je bilo jedna zaista međusobna saradnja. Nakon gašenja kamera, Žarko je imao dve faze da tako kažem u životu. Mlađu i stariju. Nekada smo nastavljali da odživljavamo taj dan. Da li je to bila neka kafana ili nešto drugo, u svakom slučaju ta energija koja se tog dana trošila na setu morala je još da se isprazni. U drugom periodu, starijem, obično smo nakon seta odlazili da se odmorimo i eventualno čuli telefonom vezano za sutrašnji dan kako bi sumirali rezultate - rekao je Lekić i dodao:

- U onom samom procesu postprodukcije dok su još uvek moguće intervencije bio je učesnik. Pričali smo Žarko i ja o nekim filmovima gde su oni definitivno završeni i popravke više nema. Žarko je imao žal za nožem jer je montiran na jedan način, a ja sam dosta duboko verovao da je montiran dobro. Njemu se film naravno sviđa, ali imao je zamerki na montažni postupak koji je tu bio sproveden - rekao je Lekić.

Reditelj se potom dotakao Lauševićevih uloga i kako se za njih spremao.

- Žarko se jako, jako temeljno pripremao za uloge, a naročito u ovoj drugoj fazi u Beograd. Uvek se on pripremao, međutim, u toj drugoj fazi je bilo ekstremno temeljno. Uvek je zahtevao da ima glumačke probe što nije toliko čest slučaj kada je film u pitanju. Obično se to završi u nekim razgovorima, tipa gde, kako i u kom pravcu formirati karakter. Recimo za "Ruski konzul" smo imali preko mesec dana glumačke probe. On je jako vodio računa o liku kojeg treba da igra i bavio se čitavim jednim istraživačkim radom vezan za tog lika - navoe je Lekić.

