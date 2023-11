LAUŠEVIĆ I GONCIĆ BILI DEO KLASE "VISOKOG RIZIKA"! Nekada sa Žarkom delio klupu, sada otkrio: Sreo sam ga za leto, ODMAH SAM ZNAO

Svi smo saglasni oko jedne stvari, Žarko Laušević nas je prerano napustio. Podmukla bolest odnela je njegov život u 64. godini.

Njegovi prijatelji, poznanici saglasni su u jednom - bio je odličan glumac, ali još bolji čovek. Jedan od pripadnika posebne generacije srpskih glumaca je i Svetislav Bule Goncić, koji je bio zajedno sa Žarkom Lauševićem u klasi glume na Fakultetu dramskih umetnosti.

foto: Kurir Televizija

Goncić se ovom prilikom uključio u emisiju Puls Srbije gde je govorio o svom dobrom prijatelju Žarku Lauševiću.

- Mi smo zajedno proveli mladost. To je klasa u kojoj su bili Zoran Cvijanović, Branimir Brstina, Sonja Savić, Žarko Laušević, itd. Svi smo se sa 18 do 19 godina upoznali i najlepše trenutke proveli zajedno. Žarko je bio jedan divan, šarmantan i predivan čovek. Mnogo godina kasnije odnosno ove godine u leto kada smo se poslednji put videli u prolazu, on je isti pogled imao i istu energiju kao kada smo se prvi put upoznali. On je stvarno veliki čovek i veliki glumac, a to se znalo još na fakultetu po njegovom kapacitetu.

04:31 LAUŠEVIĆ I GONCIĆ BILI DEO KLASE VISOKOG RIZIKA! Nekada sa Žarkom delio klupu, sada otkrio: Srelo sam ga za leto, JEDNO SAM ZNAO

Goncić je sa Lauševićem nekada delio klupu. Bila je to 82. klasa profesora Minje Dedića, koju su navodno zvali „klasa visokog rizika".

- To je jako davno bilo i ta klasa je imala neki svoj atribut ili neki prefiks koji je stajao. Eto mi smo imali taj prefiks i ne bi više bio visoki rizik kada bi otkrio zašto je tako bilo. Ali je uz sve te dobre glumce zajedno sa Žarkom, mi smo bili spremni da prevaziđemo metodske jedinice fakulteta. Kasnije smo se svi trudili da jedni druge ispratim i nadmašimo baš po metodskim postupcima. Uvek je bio fokus da radimo više, a Žarko je u tome prednjačio - rekao je Goncić.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs