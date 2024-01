SAVRŠENE RAZLIČITOSTI jedan od najznačajnijih evropskih festivala umetničke igre najavljuje svoje 21 izdanje

Pod sloganom SAVRŠENE RAZLIČITOSTI jedan od najznačajnijih evropskih festivala umetničke igre najavljuje svoje 21 izdanje. Od 7. marta do 10. aprila 2024. godine, ukupno 19 kompanija iz 14 zemalja, sa preko 30 koreografskih postavki, biće predstavljeno u Beogradu i Novom Sadu. Igri u čast, okupiće se vrhunski umetnici i sjajne trupe, otvoriti važne teme koje analiziraju aktuelne pojave i društvo, kreirati trenuci koji pokreću najlepše emocije.

Zahvaljujući ovom festivalu, Beograd je postao važna stanica u umetničkim biografijama, mesto gde se otkrivaju produkcije i sa jednakom pažnjom predstavljaju poznati i mladi autori. Aktuelnost programa odredila je poziciju manifestacije na međunarodnoj mapi, dok visoki standardi i hrabro uvođenje novih koreografskih rukopisa i estetike, unapređuju očekivanja i trendove.

Predstavljajući igru kroz njene vrhunske domete, festival je osvajao svoju publiku. Od osnivanja je predstavljeno preko 500 koreografskih radova, dok svake godine programe u proseku prati 20.000 gledalaca i 100 akreditovanih novinara iz zemlje i inostranstva.

7. i 8. mart, 16h, 18h i 20h|Bioskop Balkan

Joan Buržoa, Grenobl

Pozorišna publika ga je upoznala kao igrača, a zatim i kao jedinstvenog rukovodioca Koreografskog centra u Grenoblu. Desetine hiljada posetilaca pariskog Luvra očarao je instalacijom sa ogromnim stepenicama koje se vrte i sa kojih igrači padaju i dižu se kao dečije igračke... U svet visoke mode ušao je kao saradnik brenda Luj Viton. Prostor novih tehnologija obogatio je zanimljivim aplikacijama. Uostalom, ko još nije video muzičke spotove za Harija Stajlsa, Selenu Gomez, Marka Mengonija... Joan Buržoa, čarobnjak kaleidoskopskog talenta i autor koji neprestano ruši granice između najrazličitijih umetničkih formi, prvi put stiže u Srbiju. Beogradski Bioskop Balkan će otvoriti svoja vrata 6 puta, a svako vođenje kroz čuvene instalacije pratiće 100 ljudi.

foto: Beogradski festival igre

9. mart, 20h i 10. mart 19h|Srpsko narodno pozorište, Novi Sad

Kompanija igre Opere Geteborga

Apsolutni hit „Proklizavanje” koji potpisuje Damjan Žale, izvodi se na velikom nagibu, dovodeći izvođače u stanje izvan ravnoteže. Sila gravitacije pokreće igru, pojačavajući lančane reakcije zapanjujuće moćnih pokretnih slika. Ovo je komad koji je obeležio nekoliko sezona i koji senzacionalno izvode igrači Kompanije igre Opere Geteborga. U drugom delu večeri, zanosna igra se sučeljava sa snažnim kreativnim stavom jedinstvene izraelske umetnice Šaron Ejal. Njen prepoznatljiv stil ima hipnotišuću, pulsirajuću moć koja je prepoznatljiva svakome ko je ikada imao priliku da otkrije njen rad. Kostime za komad “Saaba” priredila je modna kuća Dior.

foto: Beogradski festival igre

11. mart, 20h|Pozorište na Terazijama

Balet Toskane, Firenca

Andersonova bajka ili čuveni istoimeni film koji je zavredeo nekoliko Oskara, dobio je svoje novo čitanje. ”Crvene cipelice” kao celovečernji komad Filipa Kraca, u izvođenju Baleta Toskane, trupe koja je osvojila beogradsku publiku na prethodnom Festivalu. Kombinacija koja se ne propušta!

foto: Beogradski festival igre

14. i 15. mart, 20h| Srpsko narodno pozorište, Novi Sad

Kidd Pivot, Vankuver

Novi komad čudesne Kristal Pajt nosi naslov ”Skupština” i gledaće se u Novom Sadu u okviru svoje prve evropske turneje. Između sezone u Parizu i Londonu, ova neponovljiva umetnica će se pokloniti publici našeg festivala i poneti Nagradu Jovan Ćirilov. Kritika kaže da se “retko nailazi na predstave takve vizuelne originalnosti, takve tehničke briljantnosti i takve emocionalne moći, kao što su one koje pravi Kanađanka Kristal Pajt. Gledajući njena dela, zapravo postajete svedoci rađanja nove umetničke forme.”

foto: Beogradski festival igre

16. i 17. mart, 20h|Pozorište na Terazijama

MM kompanija igre, Ređo

Emilija Bigonceti je... Bigonceti: izazovan, provokativan, senzualan, briljantan, nesumnjivo jedan od najcenjenijih italijanskih koreografa na svetu. Njegova „Balada” oslikava jednu veoma specifičnu epohu: kasne 70-e i rane 80-e, i deluje kao kaleidoskop emocija! A Morelijeva „Elegija”? Pokret obojen čistim romantizmom uz Šopenovu klavirsku muziku i crnu pozadinu koja postepeno narasta u zvezdano nebo.

foto: Beogradski festival igre

19. i 20. mart, 20h| Bitef teatar

Radim Vizvari, Prag

Najširi spektar stilova, u žanru od klasične pantomime do butoa, fizičkog teatra i čiste scenske virtuoznosti, prikazuje vodeći češki pantomimičar Radim Vizvari. Predstava je puna tradicije, poezije, slapstika i lirske ekstravagancije. Smejaćete se i plakati, a sve to bez ijedne reči – jer one Vizvarijevoj umetnosti nisu potrebne. „Solo” je spektakl koji oduzima dah i koji će sigurno podjednako zabaviti ljubitelje pantomime, kao i one koji se sa njom prvi put sreću.

foto: Beogradski festival igre

22. mart, 20h| Jugoslovensko dramsko pozorište

Zvona i čini, Pariz

“Dozvolite mi da vam predstavim najlepšu predstavu meseca, godine, decenije, a možda i veka! Retke su predstave koje iznesu poeziju na tako zarazan i očaravajući način. Čudesna podela? Izbrušeni dragulj!” Ovako je kritičar pariskog Ekspresa prikazao “Zvona i čini”, komad koji je ujedinio talente ćerke i unuke jedinstvenog Čarlija Čaplina.

foto: Beogradski festival igre

24. mart, 16h i 20h|Pozorište na Terazijama

Kompanija Ervea Kubija, Kan

„Sol Invictus“ je kao preporod. Novo otkrivanje vitalnih podsticaja. Povratak u detinjstvo i sve što nas okružuje.... Pokret koji se osmehuje, igra koja dolazi iz srca, usta, bokova, koja nastaje pod stopalima na užarenom podu. Scena kao igralište beskrajnih mogućnosti. Postoji hitna potreba da se ujedinimo i inspirišemo nadu. Tako će nastati pokret po krugu i spirali. Te spirale uzdižu svakog od nas zahvaljujući zajedništvu, zahvaljujući onom drugom. Ovaj komad je deo obreda koji se iznova obnavlja kako bi se proslavila činjenica da smo živi. Obred divljenja. Obred bez strahova. Obred zajedništva koje može zaustaviti ratove i otvoriti vrata čovečanstvu svesnom da je bez odlaganja potrebno brinuti o životu.

foto: Beogradski festival igre

25. i 26. mart, 20h| Pozorište Duško Radović

Dewey Dell, Čezena

“Posvećenje proleća” Teodore Kasteluči je predstava koja očarava publiku poput genijalnih filmskih bajki Žorža Melijesa, zahvaljujući veštini izvođača, zvučnoj suprotstavljenosti između partiture Stravinskog i digitalnih kreacija, objekata, antropomorfne protetike i jednostavne, a evokativne scene koja kombinuje arheološke i savremene prikaze. Nemilosrdni niz interakcija i sudara između životinjskih oblika i ljudskih tela, nije spektakularan samo zbog snažne igre, kostima i maski iz mašte, već i zbog moći da zamrzne osećaj borbe za opstanak i cikličnu prirodu života.

foto: Beogradski festival igre

27. mart, 20h|Narodno pozorište, BeogradBalet Narodnog pozorišta, Beograd

Tri koreografa, za tri inspirativne i istorijski važne muzičke partiture. Novi osvrt na tradiciju, kroz triptih koji je imao zadatak da obeleži stogodišnjicu od osnivanja Baleta Narodnog pozorišta, potpisali su Maša Kolar, Igor Kirov i Miloš Isailović.

foto: Beogradski festival igre

28. mart, 20h|Zvezdara teatar

Komoko, Firenca

Novo delo Sofije Napi inspirisano je Pinokijem. U slikama apstrahovanim iz komedije dell’arte, umetnica se pita da li fantastična bajka koju obožavamo da čitamo svojoj deci, možda i nije priča za najmlađe? Kada je bila dete, ona se plašila ove priče. Uz svu svoju duhovitost, Kalodijeva knjiga, objavljena pre 140 godina u Sofijinoj rodnoj Firenci, ima mračnu, melanholičnu stranu. U njoj se drvena lutka odriče sebe. Pinokio gubi svoju nevinost, svoju impulsivnost, neprestano primoran da uči kroz kazne, kako bi postao čovek.

foto: Beogradski festival igre

29. mart, 16h i 20h | Bioskop Balkan

Gravity & Other Myths, Adelejd

Jedna od najuzbudljivijih cirkuskih trupa iz Australije kreira radove koji su izuzetno telesni, inovativni i iskreni. Umesto finog podešavanja predstave uz pomoć šminke, osvetljenja i izmaštane pozorišne oblande, izvođači su odabrali da krenu u suprotnom pravcu, fokusirajući se isključivo na svoje izuzetne veštine, razigranu kompetitivnost, poverenje i prijateljstvo. Publika je deo ove priče, jer čini ram za ovaj komad. Možete osetiti vrelinu, čuti svaki udah i zaroniti u svaki trenutak. Međusobna iskrenost je suština predstave koja je odigrana više od 1.100 puta u 37 zemalja sveta.

foto: Beogradski festival igre

30. mart, 20h Narodno pozorište, Beograd

Balet Visbaden, Visbaden

Neponovljivo pozorišno iskustvo u kreaciji sjajnih koreografa. Nemac Marko Geke donosi komad koji koristi zvuke i muziku Orijenta, dok Francuz Martin Arijaž podseća na klimatske promene kroz izmišljeni tok šou između američkog predsednika Donalda Trampa i aktivistkinje Grete Tundberg. Putovanje od precizne i čiste igre, do lutkarske magije, brzinom televizije i društvenih mreža....

foto: Beogradski festival igre

31. mart, 20h|Bitef teatar

Majkl Getman, Tel Aviv

Komad Majkla Getmana u izvođenju sjajnog Arijela Žilbara je svedočanstvo duboke i neuhvatljive prirode umetničke igre, koje može da prizove čiste senzacije i navede na beskrajno razmišljanje. Po rečima kritike: “zahtevno, hipnotičko, očaravajuće delo”.

foto: Beogradski festival igre

3. april, 20h| Pozorište Atelje 212

Una Doerti/Od Works, Belfast

Prožimajući baletsku gracioznost pokreta svojih igrača sa napetošću i anksioznošću, Una Doerti postavlja osvežavajuće, ali uznemirujuće pitanje: koja je poenta igre? Iza ove teme, krije se briljantan komad. Delo koje se ne oslanja na prošlost, a svakako nema ni ambiciju planiranja budućnosti. Nalazimo se u sred sadašnjosti...Ova mlada umetnica koristi tela u prostoru na sličan način kao Balanšin. Kretanje kroz prostor zasnovano na nameri, arhitektonskoj svesti i kolektivnoj energiji.

foto: Beogradski festival igre

5. i 6. april, 20h|Narodno pozorište, Beograd

Sidnejska kompanija igre, Sidnej

Od nežnosti do nemira, “ab [intra]” putuje kroz intenzitet ljudskog postojanja, istražujući naše iskonske instinkte, naše impulse i naše visceralne odgovore. Muzika spaja raskošni koncert za violončelo sa ambijentalnom elektronikom, a izuzetni igrači grade vizuelno zadivljujući eterični svet. Ovo je žestoko telesan i iskren komad koji će ostati sa vama dugo nakon što napustite pozorište.

foto: Beogradski festival igre

8. april, 20h Zvezdara teatar

Kompanija Jue Jin, Njujork

Jue Jin je odrastala i pripremala se za svoju umetničku karijeru na najprestižnijim školama u Šangaju, a zatim nastavila studije u Njujorku, gde je i diplomirala. Nastupala je na brojnim pozornicama i kreirala radove za mnoge važne institucije. U Njujorku je osnovala sopstvenu trupu, a pred beogradskom publikom će se predstaviti prvi put, sa dva sjajna komada: “Žamor” i “Kroz pukotinu zraka”

foto: Beogradski festival igre

9. i 10. april, 20h|Bitef teatar

Nacionalna kompanija Malte, Valeta

“Utopija” je rezultat saradnje čuvenog izraelskog koreografa Emanuela Gata sa igračima malteške Nacionalne kompanije. Komad prikazuje lična putovanja deset pojedinaca koji traže vezu i ispituju ulogu izvođača kao živog stvaraoca na sceni. Kao proslava njihove jedinstvenosti, virtuoznosti, angažovanosti, neustrašivosti, osećaja odgovornosti i humanosti.

foto: Beogradski festival igre

