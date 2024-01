"BALKAN JE UČIONICA ISTORIJE, ALI SKUPITI OVDE POSVAĐANI ISTOK I ZAPAD JE PODVIG" Petar Božović o nagradi u Turskoj i trajanju

Legendarni glumac Petar Božović bio je prošle nedelje gost Balkan panorama film festivala u Izmiru u Turskoj.

Publika je mogla da pogleda neke od njegovih filmova, nakon čega mu je uručena nagrada za životno delo. Za Kurir Božović opisuje uspomene sa ovog putovanja, ali govori i o stanju u kulturi.

Još ste pod utiskom iz Izmira?

- Teško je organizovati filmski festival i održati ga deveti put na Balkanu. Kod nas dva čoveka ne mogu da se dogovore o nečemu za sutra, a ne da nešto čuvaju i neguju godinama. Kad sedneš u avion i izađeš iz svakodnevice, vidiš da ima i nešto drugo. Neke nove boje i jezici. U Izmiru, kroz koji je prošla istorija, sreo sam se s ljudima koji rade isti posao i video da postoji vrsta zajedništva u kojoj se ne moraš poznavati, već si "gens una sumus" (jedan smo rod), a ne što piše na novčanici "dolar una sumus". Inače, na Balkanu skupiti Istok i Zapad, koji se svađaju, veliki je podvig. Balkan je velika učionica istorije, koja ne znam kad će dočekati zvuk zvona da je čas završen.

Kako su došli do vas?

- Pre nekoliko godina upoznao sam u Herceg Novom direktora festivala Salija Salinija, koji je rodom iz Priboja, a inače je turski i srpski zet. Od tada postoji dogovor da dođem i budem gost festivala. U međuvremenu su bili nemiri i zemljotres, što je odlagalo moj odlazak.

Dobili ste nagradu za životno delo. Koja vaša ostvarenja su prikazali?

- Film o Nikoli Tesli sa Orsonom Velsom, a onda i deo iz "Čekaj me, ja sigurno neću doći" i moj čuveni monolog kao Doktora za ljubav. Prikazali su tako i moj fizički razvoj (smeh). Sreo sam tamo ljude s filma iz raznih zemalja. Najviše sam se družio sa Makedoncima. Bilo je kratko, ali naporno. Na svim festivalima je isto. Žalosno je da takav festival prolazi nezapaženo pored Venecije i Kana u našim medijima.

Kad ste spomenuli čuveni film, kako je bilo raditi sa Orsonom Velsom?

- Često su me to pitali novinari jer misle da u takvim scenama glas zadrhti ili klecaju kolena. Međutim, što je veći glumac, s njim je lakše igrati, jer ti on svojom pojavom i znanjem uliva veliko poverenje.

Šta treba da radimo s našim festivalima?

- Odmah se setim Filmskih susreta u Nišu, koji su naš najstariji festival. On nema svoju arhivu, a Turci štampaju monografiju za svako izdanje. Pravu i obimnu knjigu. Današnje nove generacije ne znaju glumce koji su bili pre njih. Pitajte danas mlade ko je Milivoje Živanović ili Ljubiša Jovanović. Niko ne zna. Sramota. Posebno sam se iznervirao kad su mi Makedonci rekli da je umro Meto Jovanovski. Kako umro? Sramota da ja to ne znam. Umro je Dušan Jovanović, a pola godine to nisam znao. Nijedna televizija to nije objavila. Ne postoji niko osim tekućih glumaca u ovim hit serijama. Samo oni postoje. To ne valja ni za njih. Trebati biti deo kontinuiteta.

Vi ste dobar primer toga. Gledaćemo vas ove godine u filmu "Megdan". Da li vam je drago što vas je Đorđe Balašević cenio kao glumca?

- Po priči Alekse Balaševića, njegov otac me je izabrao za tu ulogu. Đoleta sam upoznao nekoliko puta, ali nisam imao priliku da se s njim družim. Teško mi je pao njegov odlazak. Bio nam je stalno u kući.

Postoji li recept za trajanje?

- Ne znam ga. Delio bih ga svima, ali me niko ne bi poslušao. Šta vidite kao akutni problem srpske kulture iz pozicije glumca? - Podele i više glumačkih udruženja. Nema jedinstva, a nema ni zakona o pozorištu. Kultura nam je u bronzanom dobu, a možda je i na ulasku u gvožđe (gvozdeno doba). Da li je neko pomenuo u parlamentu kulturu iz pozicije ili opozicije? Nemoj da govorimo o politici, gasi diktafon. Ipak ga opet upali! Najvažnije je da procenat za kulturu bude veći, a onda da se izgrade zgrade Opere i Baleta. Knez Mihailo Obrenović je izgradio pozorište prodajući mangulice Austrijancima. Od tada se ništa nije promenilo. Mi živimo, kao nakon rata, tri porodice u jednom stanu sa zajedničkom upotrebom kupatila. Grade se tržni centri, a i Beograd na vodi. Mogla je tu da se smesti zgrada Opere i Baleta. Imamo primer Sidnejske opere... Na Ekspo će doći ceo svet, a mi ćemo gledati i dalje Narodno pozorište. Apelujem na vlasti da Opera i Balet nađu svoj dom u Beogradu na vodi.

Da li se nervirate zbog Novaka Đokovića?

- Znao sam da će izgubiti, osećao sam. Novak Đoković je čovek kog treba staviti u sve udžbenike. Mislim da je Novak bio na Kosovu, mi ne bismo nikad izgubili tu bitku. Imamo sjajne sportiste, što govori o žilavosti jednog naroda. U dva svetska rata smo imali biološku katastrofu, pa se pitaš odakle to ključa. Ima ih još, ali Nole je jedinac našeg naroda. Pitali su da li da mu stave lik na novčanicu. Skroz pogrešno, jer to se troši. Novaka treba staviti na zlatnik. Svako bi ga kupio za rođendan ili venčanje.

