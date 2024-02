"SVAKOG DANA POMALO UMIREMO I TO JE NORMALNO" Zvezda "Azbuke našeg života" o prolaznosti, očinstvu i tome da li veruje u SUDBINU

Vikend pred nama doneće nove dve epizode druge sezone serije "Azbuka našeg života" na Prva TV, a glavni junaci ove melodrame proći će kroz nove, burne izazove. Tenzija raste i kod Uroša Popovića kojeg je i u nastavku ove priče odigrao glumac Jadran Malkovič. Njegov junak prolazeći kroz krizu srednjih godina prolazi i kroz razvod, novu vezu i očinstvo iz početka.

U intervjuu za TV Ekran, Jadran je dao svoje viđenje o tome prolaze li svi muškarci kroz krizu srednjih godina na isti način.

- Ne znam. Na osnovu razgovora sa mnogim ljudima znam da ima mnogo muškaraca koji imaju slične priče. Ipak, mi smo svi individue za sebe i siguran sam da neki i preskoče taj period. Muškarcima biološki sat kuca drugačije, ali to što sa 50 ili 60 možemo da napravimo dete ne znači da to treba i da je dobra ideja - istakao je ovaj dramski umetnik koji je o glumi maštao još kao dečak i dodao da li mu profesija zbog svoje različitosti pomaže da se lakše izbori sa izazovima koje donose zrelost i život.

- Iako stalno radim na sebi, u nekom trenutku sam shvatio da učenju nema kraja. S godinama sve više uviđam koliko ne znam i koliko toga još treba da naučim i koliko toga da poboljšam. Spreman sam da prihvatim mnogo toga i ne pokušavam da se sklonim od teških zadataka, čak me oni i privlače. Ali, volim da stavim na kantar potencijalne benefite nekog izazova ili posla. Da vidim gde ću raditi, koliko i s kim. Naravno, kolika je i zarada. Tako i u životu. Rukovodim se time koliko nešto što radim volim i koliko će mi prijati.

O tome da li veruje u sudbinu, Jadran je rekao:

- Jedna od bitnijih lekcija koju bi bilo super da što pre naučimo u životu jeste da nas sve odluke koje donosimo pre ili kasnije dovedu do određenog cilja. Posledice nekih uvidimo veoma brzo, dok nam za neke druge treba i više godina. Kada pogledam unazad, jasno mi je da su me do ovde dovele odluke koje sam lično donosio, ne sudbina. S druge strane, ima i nje, ali mi lično utičemo na to kako će se sudbina realizovati i pokazati.

Glumac je priznao plaši li se prolaznosti.

- Sve prolazi, to je činjenica života. Možda zvuči morbidno, ali od trena kad dođemo na ovaj svet svakog dana pomalo umiremo. To je deo života i ciklusa na ovoj planeti i u ovom univerzumu. I normalno je - zaljučio je Jadran.

