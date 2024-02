AMERIKA NENADA MALEŠEVIĆA U MUZEJA SAVREMENE UMETNOSTI: Crteži sa motivom KIPA SLOBODE, ali na kraju se odmotalo klupko

U Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu u petak veče je otvorena je izložba "Amerika" umetnika Nenada Maleševića.

Kustos je Miroslav Karić, a saradnici na izložbi su Maja Stanković, Radoš Antonijević i Miodrag Manojlović. Izložba je otvorena do 8. aprila 2024. godine.

foto: Bojana Janjić/MSUB

Nenad Malešević je povodom otvaranja izložbe rekao:

"Interesovanje za Ameriku počelo je 2011. tako što sam došao do poštanske marke koja je imala Kip slobode. Bio sam zaintrigiran trivijalnošću tog motiva i njegovom popularnošću, pa je krenulo da se odmotava klupko. Sada već godinama kasnije, sabralo se jedno iskustvo koje je prvenstveno subjektivan uvid u fenomen Amerike. To i dalje nije objektivna slika, mada su mnogi fragmenti i fizički doneti iz Amerike, ili su to fotografije nastale tokom boravka tamo, a krenulo je od crteža koji su rađeni prije tog odlaska. Dugo trajanje u procesu je ključan aspekt i u mišljenju ove postavke, jer su ambijentalne celine pravljene tako da uspostavljaju vremenske nizove, da onaj ko se kreće kroz postavku prati neki slijed ili tok misli. Tamo gde su bila moja ključna pitanja, zastajkivanja i trenja, a sve u odnosu spram Amerike".

foto: Bojana Janjić/MSUB

Kustos izložbe Miroslav Karić je o samom projektu Nenada Maleševića izjavio:

"Okosnicu projekta čini umetnikovo višegodišnje istraživanje fenomena Amerike koje je započeo serijom od hiljadu crteža čiji će jedini motiv biti Kip slobode – simbol za milione imigranata koji su krenuli u novi svet i ostvarivanje američkog sna. Crtanje za umetnika postaje način svojevrsnih preispitivanja sopstvenih pretpostavki o geografskom prostoru koji postoji između mita i stvarnosti. Kip slobode biće, na kraju, za autora i neposredan povod odlaska u Ameriku, tako da i samo putovanje predstavlja sastavni deo rada koji je na izložbi predstavljen fotografskim i različitim drugim vizuelnim sadržajima kao segmentima istraživačkog toka i mišljenja."

foto: Bojana Janjić/MSUB

Miroslav Karić je o postavci u Salonu MSUB dodao:

"Izložba, koncipirana kroz nekoliko celina ima funkciju ambijentacije umetnikovih iskustava aktiviranih za posmatrača kretanjem kroz prostor koji gradi mrežu tematskih, narativnih i asocijacijskih referenci a posredno upućuje na istorijske, društveno-političke, kulturološke i umetničke kontekste. Stavljajući u fokus i na različite načine dekosntruišući simbole, prepoznatljive slike i kolektivne predstave o „sanjanom kontinentu”, Malešević, zapravo, govori o suočavanja sa idejom Drugog i nedostižnog na ličnom ali i širem planu, u kojem Amerika figurira kao polazna metafora“.

foto: Bojana Janjić/MSUB

Nenad Malešević (Sarajevo, 1981) diplomirao je na Smeru za grafiku Akademije umjetnosti u Banjaluci (2004), magistrirao na Grupi za teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu (2008) i doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2019). Bavi se fotografijom, crtežom, grafikom i redimejdom. Objavio je knjige Lekcije o dizajnu (Užice, 2023) i Amerika (Banjaluka, 2023). Imao je samostalne izložbe: Donau – Galerija Gradac, Raška (2021); Nizvodno – Goethe-Institut, Beograd (2019); Pretposlednja izložba – Galerija Reflektor, Užice (2019); Neočekivano – Gradska galerija Požega (2017); Dokumenti: uvod u studiju prestajanja – Savremena galerija, Subotica (2016), Photon Gallery, Ljubljana i Galerija Artget, Beograd (2015), i MSU Republike Srpske, Banjaluka (2014); Storyboard – Izložbeno prodajni salon MSU Republike Srpske, Banjaluka i Galerija Dupleks, Sarajevo (2010, sa M. Manojlovićem); Doba obnove – Kulturni centar Banski dvor, Banjaluka i Galerija Doma kulture Studentski grad, Beograd (2007).