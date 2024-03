OGLASILA SE MILENA RADULOVIĆ NAKON ŠTO JE PODRŽALA ANĐELU JOVANOVIĆ: Posle suza ispred suda uputila jaku poruku

Nakon što je glumica Anđela Jovanović odbila je da u seriji "Radio Mileva" glumi sa Branislavom Lečićem, kolega ju je tužio i od nje tražio 300.000 dinara.

Danas je održano prvo ročište u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, a tom prilikom ispred suda pojavile su se brojne glumice kako bi Anđeli pružile podršku.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Među okupljenima bila je i glumica Milena Radulović koja se sada tim povodom oglasila i na svom Instagram profilu.

- Zagrljajem smo podržali Anđelu i prvo javno glumačko "ne" - napisala je glumica uz fotografiju na kojoj su svi okupljeni ispred suda bili zagrljeni.

01:00 Glumci koji su došli da daju podršku Anđeli Jovanović

Pored Milene ispred suda su se pojavile kolege među kojima su bile i glumice Milena Radulović kao i Anđelka Prpić, Borka Tomović, Tamara Krcunović, Miona Marković, Beba Oliverić i Iva Ilinčić, Nina Janković, Andrijana Oliverić, Maša Dakić, Mirjana Karanović.

Suđenje zakazano za 30. septembar

Nakon održanog prvog ročišta, medijima se obratio advokat Anđele Jovanović, Goran Draganić.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Danas je održano pripremno ročište, na sledećem ročištu biće saslušan gospodin Branislav Lečić, tužilac. Daće izjavu u svojstvu parničke strane. Kao što je na svakom pripremnom ročištu, svaka strana predlaže svoje svedoke i svoje dokaze. To je učinila i tužilačka strana, to je učinila i naša strana. Moraćemo da sačekamo, nažalost, suđenje je zakazano tek za 30. septembar. To je prilično dug period, ali to je što je. Što se tiče ostalih izjava gospođe Anđele Jovanović, ona je već dala izjavu i zato smo odlučili da sada ne daje izjavu. Mogu samo da kažem da je pravo svakog umetnika da odluči da će učestvovati u nekom projektu ili ne. Za sada je to toliko, moramo sačekati za dalje - rekao je Anđelin advokat Goran Draganić.

(Kurir.rs/ Blic/ L. S)

Bonus video:

00:29 Anđela Jovanović stigla u sud, dočekana aplauzom