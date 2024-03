"ZNAČI TO MOŽEMO DA BUDEMO TAJ DOKTOR U PENZIJI I JA" Predrag je Laneta video par dana pred smrt: "Kad sam mu pomenuo ćerku..."

Legendarni glumac Predrag Pepi Smiljković (čuveni Tika Špic) bio je jedan od najbližih kolega i prijatelja pokojnom velikanu srpskog glumišta Milanu Lanetu Gutoviću.

On je sada progovorio o poslednjim danima svog prijatelja, ali i ispričao kako je ušao na odeljenje Intezivne negde da ga vidi poslednji put.

- Imao je određeni karcinom, na određenom mestu koji nije bio operabilan, i onda su mu davali neku terapiju na VMA da bi mogao da diše. Pored toga što je bio u toj situaciji, posle mi je svedočio prijatelj Aca Dulić, Lane ga je zvao da dođe da čitaju tekst, da se spremamo za seriju. To je bilo jako teško i mučno, jer sam video sliku da to nije dobro. Naš zajednički prijatelj, doktor, koji je radio na VMA, tada je još uvek radio, posle toga je otišao u penziju, rekao mi je da ovo ništa nije dobro, ovo je kraj, te da ako želim da ga vidim, ajde - rekao je Predrag za Telegraf, pa nastavio:

- Naravno da sam poželeo, mi smo došli do tog dela gde je infektivno, nismo mogli da uđemo baš unutra, došli smo do te zone gde mogu da ga vidim preko prozora, i onda sam shvatio da je gotov. Nije bio komunikativan, bio je na kiseoniku, slika mi je bila jasna da tu više nema povratka, i to je bilo nekoliko dana pre smrti. Ja sam zvao sina Paju, rekao sam mu da se borimo, da će možda biti bolje, ali već dva dana posle toga su me obavestili da je gotovo. Imao sam čast posle toga da tog velikog čoveka dostojno ispratim, nekolicina nas prijatelja koji smo ga nosili u sanduku.

Predrag je istakao da nije ni znao da postoje dve ćerke.

- Posle sam video da su mu došle njegove dve ćerke, sveštenik je na grobu rekao da su mu tu deca, ali ja sam znao Paju i Janka, međutim, njih dve nisam znao, znam da je jedna glumica, baš je lepa, drugu nisam ni znao, to je krio od svih nas, takođe, da je imao još dece pored Paje i Janka - rekao je glumac, te istakao da li je u kontaktu sa Lanetovom porodicom.

- Jesam, ali su se desile neke intimne stvari o kojima ja ne želim da govorim. Znam Biljanu, znam Paju i Janka, divna su deca i momci, Biljana je divna žena, ovo govorim najiskrenije. Ali se desilo nešto pred kraj, pa nisam toliko komunicirao sa Biljanom, ali sa momcima jesam - istakao je glumac.

Smiljković je sada prokomentarisao navode Lanetove ćerke Milice povodom nasledstva koje je on ostavio za sobom.

- Čisto sumnjam da je to moglo da se desi baš tako, ne mogu da tvrdim, jer jednostavno nisam bio. Ja kada sam išao par dana pred kraj, on čovek nije bio komunikativan, da je to pred smrt rekao nekome, malo mi je čudno, ali Bože moj, svako ima pravo i da tvrdi i da iznese u javnost, iako ja ne bih to radio jer je njihova intimna stvar. Ali kažem, ja kada sam bio sa čovekom nisam mogao da komuniciram jer nije bio pri svesti - rekao je glumac.

Na Miličine tvrdnje kako je sestra pustila dva čoveka i da su napravili, kako ona kaže, lažno usmeno zaveštanje gde su lišili nasleđa njenu sestru i nju, on je prokomentarisao:

- Znači to možemo da budemo taj doktor što je u penziji i ja. Mi smo bili obučeni u skafandere, kažem kakvu sam sliku zatekao kada sam bio, ali ja njih tu nisam video. Mi smo bili sami, možda su ti ljudi bili neki drugi dan. Možda tu postoje neke sličnosti, da su dva čoveka, ali koja dva čoveka? To je jedno, drugo, rekao sam u kakvom stanju je bio, a treće, kada sam ja njemu spomenuo tu ćerku koja je lepa, kada sam je pre mnogo godina video na Zvezdari, on mi je rekao da jeste njegova, ali i da je on neke stvari završio i razveo se od te žene sa kojom ima ćerku. Kažem, bezveze mi je to usmeno zaveštanje, moguće je, ali znam da je imao neki iskristalisani stav po tom pitanju. Za sve vreme našeg druženja ništa nisam čuo u vezi njih - rekao je Predrag.

Podsetimo, Milica, najstarija ćerka glumca Laneta Gutovića iznela je putem svog video obraćanja na Fejsbuku šokantne tvrdnje o poslednjim danima svog oca, kao i o nasledstvu koje je Lane ostavio za sobom.

Njena objava izazvala je veliku pažnju javnosti, što je jasno po broju pregleda video snimka koji je objavila, ali i komentarima ispod istog kojih je više od 300.

I pored brojnih komentara podrške, našao se jedan napisan od strane gospođe koja tvrdi sasvim drugačije od Milice.

Kako se navodi u spornom komentaru, Milica navodno "oca nije videla punih 30 godina jer to nije želala", te da "nije tražila ni da ga vidi dok je bio u bolnici".

- Draga Milice, šta ljudi čine za šačicu medijske pažnje, ti očigledno najbolje znaš - započela je devojka u svom komentaru.

- Oca nisi videla 30 godina i sad obmanjuješ ovde narod svojom pre svega netačnom pričom. I sama znaš da taj isti otac nije hteo da vidi tvoju sestru kada je došla na VMA, a da si se ti oglasila tek kada je umro, da nisi ni tražila da ga vidiš, jer te nije ni zanimao.

- Najglasnija si kad treba da se deli imovina, jer te u celoj ovoj situciju samo to i interesuje. Srdačan pozdrav - napisala je devojka.

Podsetimo, Milica je između ostalog navela da je u jeku koronavirusa, glumac zbog bolesti bio smešten na intenzivnu negu na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, odakle je poslao ćerki fotografiju 9 dana pred smrt.

- Želim da istaknem da je 16. avgusta sa tatinog telefona poslata ova potresna fotografija na kojoj se jasno vidi da je on pod kiseoničkom maskom, kacigom, jer on bez nje nije mogao samostalno da diše. Prilažem tu fotografiju - izgovorila je ona i u snimku pokazala verovatno poslednju fotografiju svog oca.

