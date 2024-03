FILMSKA PRIČA! Hit Zvonka Bogdana napisala je žena koju je tražio i preko oglasa! NAKON 50 GODINA ZLATICU JE NAŠAO KURIR!

Pet decenija nepresušno se sluša hit Zvonka Bogdana "Neko sasvim treći", a i ne zna se da iza tih stihova stoji neobična priča i jedna - Zlatica! Silne godine krila se od javnosti, sve do danas, kada nam je sa osmehom otvorila vrata svog doma u Ostružnici.

Stari dobri Zvonko imao je još jedan sjajan koncert u Beogradu. U svom stilu, onom kad o svakoj pesmi i priča priču. A ova je iz vremena dok je pevao u hotelu "Union" u prestonici, od 1971. do 1978.

foto: ATAImages

- Šetam gradom, tamo neke 1975/76, i zaustavi me neko: "Jesi pročitao u Politici, ili već nekom dnevnom listu, jedna dama je napisala prekrasnu pesmu?" "Nisam, ne znam ni koja je." Uzmem novine, kad sam pročitao, jako mi se dopalo. Napravio sam melodiju, snimio i otpevao. I tražio tu damu, koja se potpisala kao Zlatica Zlatanović. I preko novina, i preko radija, i preko televizije! Ne javlja se. I jednog dana, šetam Knez Mihailovom, kad kod Kalemegdana jedna devojčica istrči ispred mene: "Ja sam Zlatica Zlatanović!" - kazao je sa osmehom Zvonko i dodao da je ta Zlatica u publici.

1 / 5 Foto: Petar Aleksić

Godine su, pa i decenije prošle, sećanja mogu biti varljiva, posebno šta se kog leta desilo. Pretragom na internetu vidi se da je album na kom je i "Neko sasvim treći" izdat 1974. Svakako, snimio je sedamdeset i neke Zvonko Bogdan pesmu, a da autorku nije ni znao.

A pesma je nastala još polovinom šezdesetih. Autor je šesnaestogodišnja devojčica. Ćerka vojnog lica, koja je rođena u Skoplju, s porodicom se nakon zemljotresa 1963. preselila u Niš.

- Pesmu pišem kada sam završila prvi razred gimnazije zbog Gimnazijade, na koju te '66. idem u Novi Sad. Bila je to na Gimnazijada između Skoplja, Niša i Novog Sada. Čitam više pesama, a Mika Antić, koji je tada bio profesor gimnazije "Zmaj Jova", bio je oduševljen stihovima "Neko sasvim treći". Rekao je: "Ja ću da se potpišem na pesmu!" Upravo on je insistirao da to ide dalje, pomogao mi je da objavim knjigu pesama. Ali, verujte, nijednu knjigu više nemam! Moja majka ih je sve ispoklanjala - govori nam Zlatica Majkić, kako se preziva još od '72, kada se udala.

Zemljotres u Skoplju Seća se Zlatica ko sad da je bilo i zemljotresa u Skoplju. - Stanovali smo na trgu Ploštad, u zgradi Pelister, stan je gledao na Dom JNA, koji je bio identičan Skupštini u Beogradu, ali upola manji. Kao najjača zgrada bila je pojam za Makedonce. Gledali smo s prozora kako se ljulja - priča Zlatica i dodaje: - Bilo je pet sati, tata se spremao za posao. Kreću jezivi zvuci, mislili smo da nas bombarduju, a nigde aviona. U hodniku naš četvoro, brat i roditelji, leteli smo s jedne strane na drugu kao u čamcu. Toplo, 26. jun, sišli smo, ja u gaćicama. I to s petog sprata liftom! Mogli smo tu i ostati.

Pokazuje nam svesku svojih pesama, u kojoj je i isečak iz novina one "Neko sasvim treći".

- Objavljena je u listu Mladost - kaže Zlatica.

Ispod stoji da je autor Zlatica Zlatanović, učenica drugog razreda gimnazije, Niš. Rukom je dopisan datum 23. novembar '66.

foto: Petar Aleksić

Iako svoju knjigu nema, ima onu "Sazvežđe na rubu neba" Zorana Milića, objavljenu '70. u Nišu.

- "Neko sasvim treći" ulazi u tu antologiju pesama. Knjigu mi je dala drugarica, nisam ni znala da je moja pesma izašla, u to vreme sam već živela u Beogradu, gde je '68. tata dobio stan i službu - kaže Zlatica, za koju u knjizi piše da je objavljivala pesme u Glasu omladine i Studentskim novinama.

Polovinom sedamdesetih Zlatičini stihovi su hit Zvonka Bogdana.

- Gde god mrdneš, svuda se pevalo "Neko sasvim treći". Bila sam ljuta, kako sme da peva moju pesmu, ko je on da je uzme, ko zna da li me je i potpisao... I vidim da me je potpisao, tu je sve u redu. Raspitam se, ispadne da nemam prava ništa da se bunim, navodno više nisam autor, to je onaj koji je štampao knjigu, autor su i novine, ja ni za šta od tog objavljivanja nisam znala. Mada, bila sam lenja i neodgovorna, nisam to do kraja terala - priča Zlatica.

Zlatica na Gimnazijadi 1966. foto: Privatna Arhiva, Printscreen

A onda dolazi jedna nova godina.

- I ne sećam se više koja je, 1975/76, a možda pre bih rekla i doček '77. Na Studiju B, to veče kad se čekala Nova godina, Zvonko je gost kod Đoke Vještice. I kaže: "Ako slučajno ovo sluša Zlatica Zlatanović i ako je neko zna, molim da se javi, želeo bih da je upoznam. Ne znam ni kako izgleda, ni šta je, ni ko je." I naravno, ja se ne javim - govori.

U međuvremenu joj se dopalo kako to sve zvuči u izvedbi poznatog pevača.

- Već na proleće te godine, dok sam išla iz Đure Đakovića, gde je bila knjižara "Narodne knjige" u kojoj sam radila, vidim Zvonka u Knez Mihailovoj. Kažem: "Jeste vi Zvonko?", a on:"Jesam" i sprema se da mi da autogram, misli da sam obožavateljka. A ja njemu: "Ja sam Zlatica Zlatanović!" Obradovao se, baš onako iskreno. Uhvati me pod mišku, podignu i poljubi - seća se, pa nastavlja:

foto: Petar Aleksić

- Razmenili smo telefone. Bogznakako je bio ljubazan. Reko mi je da peva u "Unionu". Ode moj muž da proveri kako se peva i šta se radi u "Unionu", pa kaže da mogu da idem. I otišla sam s kumom, novinarom, sada pokojnim Draganom Vlahovićem. Ulazim, a Zvonko, kad me je video, zaustavlja muziku, tuš, dovodi me do stola...

Čuju se, veli, ponekad. Idem na beogradske koncerte, uvek joj Zvonko ostavi karte. Sada dobija i tantijeme kao Z. Zlatanović, kako je potpisan autor stihova.

- Ali nemam nijednu sliku sa Zvonkom! Da ne verujete! Jednom nas je na koncertu slikala drugarica, ali nije mi odmah poslala i to se zagubilo.

Jelena S. Spasić