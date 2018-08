Šta bi se desilo kada biste aligatoru pružili šaku sa hranom? Verovatno biste ostali bez ruke do lakata. No, da to ne važi za sve ljude, ali ni aligatore pokazuje primer ovo dvoje.



Mlada žena, koja je zaposlena u Gatorlendu na Floridi bez imalo straha hrani zverke. Na snimku se jasno vidi kako ona vabi aligatora, koji joj mirno prilazi, a zatim joj uzima iz ruke zalogaj po zalogaj.

(Kurir.rs/ Foto: Printskrin)

Kurir

Autor: Kurir