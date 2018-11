Iako mu je trčanje na traci sasvim dobro išlo, momku je postalo pretoplo, pa je hteo da skine duks sa sebe. Umesto da zaustavi spravu, siđe sa nje i presvuče se, on je hteo da pokaže kako može on sve to "u trku".

Ali, avaj! Kako je počeo da se svlači, tip je greškom zakoračio u stranu i tresnuo sa trake na pod. Shvatio je tada koliko se izblamirao, pa je počeo da se pravda ženi do sebe, ali ona nije više mnogo marila za njegove jade.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Autor: Kurir