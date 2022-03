BILA JE VLASNICA RESTORANA, A ONDA UKRALA MILIONE! Zatvorena iza rešetaka zbog GLUPOSTI svog muža: Bolje bi mi bilo da imam rak!

Ako su vas popularni Netflix dokumentarci "Tinder Swindler" i "Inventing Anna" šokirali, pripremite se na najnoviji dokumentarac iz ove produkcijske kuće - "Bad Vegan" iza kog se krije, kako mnogi tvrde, najluđa istinita priča koju ste ikada čuli!

Ova uvrnuta dokumentarna serija dolazi u četiri nastavka i emitovana je sredinom marta, a zasnovana je na jednoj od najkontroverznijih ličnosti u restoranskoj industriji - bivšoj ugostiteljki Sarmi Mejngejlis.

Lepa plavuša bila je poznata kao "kraljica veganske kuhinje", a slavu je stekla kao vlasnica užurbanog, fensi restorana "Pure Food and Wine" gde se služila samo veganska, zdrava hrana, a ovo mesto ubrzo je postalo ekstremno popularno, pa čak i među slavnim facama poput Bila Klintona, Toma Brejdija, Aleka Boldvina, Ovena Vilsona i Vudija Harelsona.

Zahvaljujući konceptu koji je u tom trenutku bio inovativan i drugačiji, i hrani koja je bila toliko dobra da je opisivana kao "vrhunsko vegansko iskustvo", Sarma je praktično preko noći postala slavna kada je reč o gastro sceni Njujorka. Restoran je otvorila 2004, a posao je išao toliko dobro da je završila na naslovnicama brojnih uticajnih časopisa i bila je alfa i omega u svetu kulinarstva.

No, stvari su polako počele da se menjaju 2011. kada je ova ugostiteljka upoznala Šejna Foksa i to preko Tvitera. Foks je Sarmi obećao da će joj pomoći da reši određene novčane probleme, ali i da će učiniti da njen obožavani pas živi zauvek... Naravno, sve to uz određenu cenu - ona mora da udovolji njegovim zahtevima. Par je otpočeo burnu i zbunjujuću vezu, a mnogi tvrde da je Foks pribegao "tehnikama poput onih u kultovima", kao što je gaslajting i uskraćivanje sna, a sve kako bi kontrolisao Sarmin život i finansije.

I dok je na prvi pogled izgledao kao da Šejn nema šta da obeća Sarmi, te da je njen život već dovoljno savršen, istina je bila drugačija, a to je moglo da se nasluti i u jednom blogu koji je sama napisala:

- Razmišljam, svi ovi ljudi bi se verovatno zadavili svojim krekerima od lana kada bi znali da ne samo da se često osećam potpuno potrošeno, umorno i na ivici nervnog sloma, već i da imam nekoliko stotina hiljada dolara ličnog duga... da sam puna gorućeg besa da izgradim ovo carstvo, pritom sa destruktivnim poremećajem ishrane koji mi iskače iz ormara.

Šejn i Sarma su se sve više zbližavali, a on ju je sve čvršće uveravao da može da joj pomogne da ostvari sve snove i da joj preokrene život. Par se venčao u tajnosti 2012. godine, a ona je ubrzo otpočela sa finansijskim malverzacijama kako bi plaćala Foksovu strast prema kockanju, ali i održala luksuzan stil života koji su vodili.

Ova ugostiteljka je izvukla preko 2 miliona dolara iz restoranskog fonda, koji je bio namenjen za plaćanje zaposlenih, poreza i investitora, da bi potom 2014. praktično nestala sa lica zemlje, kao i njen suprug, ostavivši restoran da propada, te da se na kraju i zatvori. Godinu dana kasnije Sarma je pozajmila oko milion dolara na različitim stranama, kako bi navodno "oživela" biznis, ali, očekivano, taj novac je završio na sasvim drugoj strani... Te 2015. supružnici su se našli na meti policije, optuženi za krađu, šemu prevare i poreske prevare, ali su pronađeni tek godinu dana kasnije i to zbog prilično naivne greške.

Naime, par je pronađen u motelu u Tenesiju kada je Foks naručio picu koristeći svoje pravo ime - Entoni Strandžis, a ovaj jednostavni previd odveo ih je iza rešetaka.

- To je najgora noćna mora koju možete da zamislite. Da imam terminalni rak, bilo bi bolje od ovoga, jer bar nisam to ja prouzrokovala- rekla je Amerikanka za američke medije.

