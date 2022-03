VRBOVALA STARIJE I BOGATE, UDAVALA SE ZA NJIH, PA IH UBIJALA CIJANIDOM: Ozloglašenu CRNU UDOVICU stigla smrtna kazna!

Čisako Kakehi ima 75 godina, dobrog je zdravlja i zaljubljena je, i sve ovo bi bila jedna sasvim obična informacija da se ne radi o ženi koju nazivaju japanskom "crnom udovicom".

"Presudila" joj poslednja žrtva

Ali, vratimo se nekoliko godina unazad... Bilo je to 2013. godine, a kada je Isao Kakehi započeo uzbudljivu novu vezu sa Čisako, 67-godišnjom udovicom koju je upoznao preko japanske agencije za zabavljanje.

U roku od dva meseca, par se venčao, uselio zajedno i započeo naizgled običan život u gradu Muko u Kjotu, praveći kolače od pirinča za novogodišnje proslave, međutim Isao Kakehi nije dočekao Novu godinu.

On je 28. decembra postao četvrta i poslednja žrtva japanske serijske ubice "Crne udovice".

Kako je sve počelo?

Sada 75-godišnjakinja Čisako osuđena je na smrt zbog ubistva tri partnera i pokušaja ubistva četvrtog.

Ubistva su počela 2007. godine, kada je imala 61 godinu, ali je izbegla sumnju sve dok smrt Isaa Kakehija nije izazvala policijsku istragu koja je rezultirala njenim hapšenjem 2014. godine.

"Koristila je agenciju za sklapanje brakova da bi se upoznala sa starijim žrtvama i jednu za drugom ih je trovala nakon što je stekla njihovo poverenje", rekao je sudija u junskoj presudi, prenosi CNN.

Njen zločin je nemilosrdan i zasnovan na planiranoj i snažnoj ubilačkoj nameri. Slučaj je potresao Japan i naglasio opasnosti koje vrebaju na internetu za starije samce koji su podložni ljubavnim prevarama.

I to je takođe dovelo do toga da se zemlja zapita zašto bi žena u godinama počela da ubija muškarce koje je navodno volela.

Ko je Čisako Kakehi i kako je postala crna udovica?

Za ženu koja je postala ozloglašena u Japanu, malo toga je poznato o njenom ličnom životu. Naime, ona je rođena u Sagi, a radila je u fabrici štampe i udala se za svog prvog muža 1969. godine, kada je imala 23 godine, prenosi CNN. Njihov brak je trajao 25 godina, do njegove smrti od bolesti 1994. godine.

Čisako je zatim 2007. godine ušla u vezu sa 78-godišnjim Tošiakijem Suehirom. Jednog popodneva, tačnije 18. decembra 2007. Kakehi je ručala sa Suehirom i njegovom decom. On je uzeo suplemente za zdravlje, što je olakšalo Kakehiju da preruši kapsulu cijanida u jednu od pilula i da mu je da, navodi se u presudi. Manje od 15 minuta nakon ručka, Suehiro se onesvestio i srušio. U vreme dolaska hitne pomoći, on je dahtao i "bio je na ivici da prestane da diše", navodi se u sudskoj presudi, prenosi CNN.

Supruga ga je pratila do bolnice, ali je sebi dala pseudonim "Hiraoka" kada je razgovarala sa osobljem hitne pomoći i Suehirovom porodicom. U bolnici su lekari otkrili da je blizu smrti nakon što je patio od unutrašnje gušenja. On je preživeo i jedina je od četiri Kakehijeve žrtve koja je to uspela, ali mu je ostalo "neizlečivo veća disfunkcija i oštećenje vida", navodi se u sudskoj presudi.

Umro je godinu i po dana kasnije od nepovezane bolesti, navodi Asahi News, prenosi CNN.

Druga žrtva "dala" udovici alibi - kriv je motocikl

Masanori Honda je bio u dobroj formi sa svojih 71 godinu, a do 2011. godine njegov dijabetes je prešao u "blagi status" i često je posećivao sportske klubove, navodi se u presudi. On je, takođe, ušao u vezu sa Čisako.

Iako je nejasno kako su se upoznali i koliko dugo su izlazili, par je rekao prijateljima kasnije te godine da planiraju da se venčaju. Zatim je, 9. marta 2012. Čisako srela Hondu u prodavnici, a onda je oko 17 časova tog dana on izgubio svest dok je vozio motocikl. Manje od dva sata kasnije u bolnici, lekari su konstatovali njegovu smrt.

Dokazi su kasnije pokazali da Kakehi nije planirala da proživi godine sa Hondom. Dva meseca pre njegove smrti, u januaru 2012, već je počela tajno da se zabavlja sa drugim muškarcima preko agencije za sastanke.

Preživeo je rak ali ne i Čisako

Minoru Hioki se u kasnijim godinama borio sa usamljenošću i recidivom raka pluća. Ali do jula 2013. život je krenuo nabolje: njegov rak je bio skoro potpuno izlečen hemoterapijom i "bio je odličnog zdravlja", navodi se u presudi, prenosi CNN.

Do avgusta 2013, Hioki je pokazivao naklonjenost Kakehi, pišući joj u mejlovima da želi da "zauvek ostanu zajedno". Bili su bliski, često su jeli zajedno i provodili noći.

Njihovoj idiličnoj romansi je došao kraj 20. septembra kada je par izašao na večeru. Naime, Hioki je, kao i drugi suprug Kakehi Suehiro, često uzimao suplemente za zdravlje u obliku pilula, pa joj je bilo lako da mu ubaci pilulu sa cijanidom.

Upravo su završili sa obrokom kada je Hioki izgubio svest. U trenutku kada je stigla hitna pomoć, on je "bolno disao i dahtao", navodi se u presudi.

Uprkos tome što je znala da ima decu i da se oporavio od raka, Kakehi je lagala ekipu hitne pomoći, tvrdeći da nema porodicu i da boluje od terminalnog raka pluća. Kada su ponudili postupak reanimacije, ona je zabranila da ga reanimiraju. Umro je u roku od dva sata.

Nova ljubav i poslednja žrtva

Čisako se već u novembru 2013, samo dva meseca nakon Hiokijeve smrti, udala za svoju sledeću i poslednju metu, Isa Kakehija. I jedva mesec dana nakon njihovog venčanja, počela je tajno da izlazi sa drugim muškarcem, navodi se u presudi, prenosi CNN.

Ali Isao Kakehi nije bio ništa mudriji, i izgledalo je da mu je vraćen entuzijazam u život. U mejlovima i porukama, rekao je svojoj novoj supruzi da želi da "da sve od sebe da uživa u svetlom drugom životu i da dugo živi", a u roku od nekoliko nedelja nakon braka, doživeo je kardiopulmonalni zastoj ubrzo nakon što je večerao kod kuće sa svojom novom suprugom. Pozvala je hitnu pomoć, koja ga je odvezla u bolnicu, ali je preminuo samo sat vremena kasnije.

Poslednja žrtva "presudila" crnoj udovici

Isaova smrt izazvala je sumnju, što je pokrenulo policijsku istragu koja je brzo razotkrila njenu mrežu prevare.

Naime, autopsije su retke u Japanu i obično se izvode samo kada postoji sumnja na moguće ubistvo, što je možda razlog zašto je smrt njenih bivših partnera u to vreme prošla uglavnom neprimećeno.

Ali smrt Isa Kakehija smatrana je dovoljno sumnjivom da opravda obdukciju, koja je otkrila smrtonosne količine jona cijanida u njegovom srcu, krvi i stomaku, kao i eroziju u stomaku.

Nekoliko dana nakon njegove smrti, vlasti su u Kakehinom stanu pronašle pilule suplemenata i prazne kapsule , što je dodatno sugerisalo da je ona ispraznila bočice vitamina i ponovo ih napunila cijanidom koji je samleven u prah.

U avgustu 2014. godine, istražitelji su otkrili pištolj koji se puši u stanu Isaa Kakehija. Zakopan u saksiji koju je njegova žena izbacila, kao i plastičnu kesu sa tragovima cijanida.

Boja kese i njen sadržaj sugerisali su da je cijanid bio zakopan nekoliko meseci, a ista vrsta plastične kese sa patent zatvaračem pronađena je u Kakehijevom stanu. Kakehi je cijanid dobila na svom poslu u štampariji, navodi se u presudi.

Hapšenje Čisako

Dva meseca kasnije, policija je uhapsila Čisako. Nakon višemesečnih ispitivanja, ona je na kraju priznala da je trovala Hondu, Hioki i Suehiro kapsulama sa cijanidom.

Policija je takođe verovala da je Kakehi bila povezana sa ubistvima još četvorice muškaraca, pored četvorice za koja je optužena, ali su tužioci na kraju odlučili da ne podignu optužnicu protiv nje zbog nedovoljnih dokaza, prenosi CNN.

Razlog ubijanja

Ovi muškarci su živeli u različitim gradovima, radili su različite poslove i nisu imali nikakve veze jedni sa drugima, osim jedne stvari: svi su imali značajnu ušteđevinu i imovinu. Ovo ih je, u kombinaciji sa kasnim godinama i statusom samca, učinilo savršenim metama.

Prvo od četiri trovanja izazvano je dugom: Kakehi je dugovala Suehiru 48 miliona jena (oko 437.000 dolara), navodi se u presudi. Dva meseca nakon njegove smrti, februara 2008, Kakehi je napisala pismo svojoj deci u kome je rekla da je vratila novac koristeći "nasledstvo drugog čoveka", prema presudi.

Pismo je šokiralo Suehirovu decu, koja nisu bila svesna pozajmice svog oca i malo su znala o Kakehiju. Nisu ni znali njeno ime. Njena finansijska situacija u to vreme je nepoznata, ali smrću svoje četvrte žrtve, uzela je toliko novca da se njen motiv više nije mogao objasniti potrebom ili očajem.

Kakehi je dobila oko 16 miliona jena (145.000 dolara) od Honde, navodi se u presudi, u kojoj se ne precizira koliko je dobila od drugih muškaraca. Asahi News, međutim, procenjuje da je Kakehi ukupno dobila oko 500 miliona jena (4,5 miliona dolara) od nasledstva, dragocenosti i druge imovine svojih partnera - neke procene su da je ta cifra čak 800 miliona jena (7,3 miliona dolara), navodi CNN.

Odbrana demencijom

Sud je zaključio da je Kakehi "iskoristila" poverenje svojih žrtava i njihovu nadu u zajedničku budućnost, kako bi izvršila ubistva. Iako je priznala zločine, ponudila je malo izvinjenja porodicama žrtava, pokazujući nedostatak "iskrene samorefleksije".

Ali njen odbrambeni tim je to video drugačije. Žalbu su zasnovali na nedoslednostima u njenom svedočenju, ukazujući na njeno priznanje i njegovo kasnije povlačenje kao dokaz demencije i prinude. Na kraju, njen tim je izgubio pravo na žalbu, a njena smrtna kazna je potvrđena. Nije objavljen datum za njeno pogubljenje.

Prema zakonu, zatvorenici moraju da budu pogubljeni u roku od šest meseci od izricanja presude, ali stručnjaci kažu da se to retko dešava zbog dugotrajnih pokušaja žalbe, a mnogi na kraju čekaju godinama.

