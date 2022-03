BILA SAM MRTVA DESETAK MINUTA: Žena otkrila KAKO IZGLEDA UMIRANJE i da joj se ostvarila poslednja želja: Osećala sam da nisam sama

Mnogi ljudi plaše se smrti jer ih plaši nepoznanica šta će biti sa njima jednom kada srce bude prestalo da im kuca i kada budu zauvek otišli sa ovog sveta.

Jedna žena doživela je kliničku smrt, te je deset minuta bila mrtva. Ona se prisetila svega i otkrila je kako je izgledalo umiranje i šta se posle desilo.

Njena ispovest mnoge je naježila, ali sa druge strane i odgonetnula nedoumicu, kako izgleda trenutak umirenja i da li je on za sve isti:

- Imala sam iskustvo kliničke smrti, bila sam mrtva 10-ak minuta. Kako sam tonula u stanje bez svesti, osećala sam da mi je jako hladno, ali da sam opuštena. Nisam imala potrebu za disanjem, nije bilo nikakvog straha ili boli bilo kakve vrste, samo potpuni mir. Sve se samo postupno zatamnjivalo dok nije nastao potpuni mrak. Celo iskustvo me šokiralo, no nisam bila uplašena.

Osim toga, nisam se osećala kao da sam sama ili idem u nepoznato, iako nije bilo nikog oko mene, no kao da sam osećala da nisam sama, da mogu razgovarati sa drugima. Poslednje čega se sećam je da želim biti negde drugde i onda kao da bi se odjednom pojavila tamo, kao da sam u snu u kojem bilo što da zamislim mogu ostvariti. To me ispunilo srećom.

