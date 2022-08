VEŽE ME DA NE MOGU DA SE POMERIM, PA ME VREĐA! Muškarac priznao da obožava da ga PONIŽAVAJU u spavaćoj sobi: Jednostavno volim BOL

Neimenovani muškarac iz Ujedinjenog Kraljevstva voli da ga 'ponižavaju' u spavaćoj sobi, ali se brine da će to odbiti žene. Sve što želi je normalna veza, ali voli 'ekstremni' seks i plaši se da nikada neće uspeti da ukroti svoje želje.

- Poslednjih nekoliko godina viđam dominu koja me ponižava i 'povređuje'. Iako volim to što radi za mene, voleo bih da nađem finu devojku, da se skrasim, oženim i imam porodicu. Sada imam 39 godina i bojim se da ću završiti kao tužan, usamljen čovek koji plaća seks jer nemam drugog izbora - rekao je zabrinuti Britanac i dodao:

foto: Shutterstock

- Pre dva meseca obećao je sebi da će odustati od pornografije i sekstinga i da ću prestati da viđam svoju dominu. Sada shvatam da su moji porivi zavladali mojim životom, da su bol i poniženje zavisnost. Ne znam zašto me toliko uzbuđuje kada sam ponižen i kada vidim da se to dešava drugim muškarcima u porno video snimcima, ali kada čujem ženu da mi govori koliko sam jadan i ružan, to me baš naloži.

- Ja volim bol. Moja domina me veže tako da ne mogu da se pomerim, a onda me vređa. Problem je što sam svestan da većina normalnih, pristojnih devojaka ne želi ovako da ponižava i povredi svoje partnere.

foto: Shutterstock

On sebe opisuje kao momka koji ne izgleda loše i bio je na nekoliko sastanaka, od kojih su jedan ili dva dovela do seksa, ali nije mogao da uživa svaki put jer mu ne pomaže drugačiji seks od onog koji preferira, prenosi The Sun.

- Ljubljenje me baš ne pali. U iskušenju sam da se vratim u svojoj domini jer ću se barem tako osećati seksualno ispunjeno. S druge strane, znam da takvo ponašanje nije zdravo i da je loše za moje samopouzdanje - ističe on i dodaje da jako želi da se promeni, ali ne zna kako.

(Kurir.rs)

