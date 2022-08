S DEČKOM SAM VEĆ DVE GODINE I JOŠ SE NISMO POLJUBILI! Neobičan par otkrio detalje svoje veze: Odlučili su da se čuvaju za BRAK!

Za većinu ljudi ljubljenje je veliki deo romantične veze, ali to nije slučaj za ovaj par koji je zajedno skoro dve godine.

U stvari, Kejtlin O'Nil kaže da se ona i njen dečko nikada nisu poljubili tokom veze, dodajući da ljudi veoma osuđuju čitavu njihov odnos. Svoju priču o tome podelila je na TikToku i kaže da ljudi veoma osuđuju njenu odluku, često je ispituju o tome i govore joj da ljubljenje nije tako velika stvar i da je vreme da to uradi.

Takođe, je dobila mnogo komentara od ljudi koji su govorili da je njen dečko gej ili da su oni zaista samo prijatelji ili 'prijatelji bez beneficija', kako je jedan komentar rekao.

Objašnjavajući odluku para, Kejtlin kaže da je odlučila da sačeka brak da bi se poljubila godinu dana pre nego što je počela da izlazi sa svojim trenutnim dečkom.

Pre toga je već odlučila da sačeka brak da bi imala seks, iz verskih razloga, ali nije bila sigurna za druge aspekte romantičnih veza:

- Na kraju sam došla do toga da ne želim da se ljubim jer to želim da sačuvam za svog budućeg muža. Uvek sam ljubljenje doživljavala kao veoma intimnu stvar, i lično nisam mislila da je to nešto na čemu moram da štedim, ali sam to želela.

Pre nego što su njih dvoje odlučili da započnu vezu, razgovarali su o sopstvenim uverenjima i uverenjima o romantičnim vezama, pri čemu su oboje rekli da žele da sačekaju brak da bi se poljubili. Odgovarajući ljudima koji kažu da su samo prijatelji, Kejtlinin dečko Dru kaže:

- Bili smo najbolji prijatelji, a onda smo se zaljubili. Sve što radimo, radimo da zaštitimo taj odnos i radujemo se što ćemo učiniti više u budućnosti.

Par potom objašnjava da je to bila zajednička odluka, a ne ona koju jedan od njih nameće drugom. Kejtlin kaže da je podelila svoju priču kako bi pokazala drugim ljudima da možete da uradite stvari drugačije ako želite.

- Ne morate da imate vezu po standardima kako svet kaže da vaša veza treba da izgleda. On i dalje može da bude srećan, uravnotežen i uspešan - zaključila je ona, piše The Sun.

