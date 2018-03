IZLOŽBA IVANA GRLIĆA: Ženski akt među ruševinama

Samostalna izložba umetničkih fotografija „Flesh for Fantasy“ umetnika Ivana Grlića otvorena je do 31. marta u „Progresu“ i u galeriji „Art for All“.



Posetioci mogu da vide 61 umetničku fotografiju velikog formata. Ciklus radova „Flesh for Fantasy“ Grlić je započeo 1998. godine, a 2002. i 2007. dogodile su se prve dve izložbe iz tog ciklusa. Ovaj umetnički projekat prikazuje ženu na najlepši mogući način.

foto: Ivan Grilić



Snimano je u nekoliko zemalja i preko petnaest lokacija. Ovom izložbom Grlić želi da prikaže ženski akt kao umetničku temu, kontrast lepote i različitosti oblika ženskog tela i devastiranih ambijenata. Fotografije su štampane na satenu i ekskluzivno opremljene.



M. C.

Kurir

Autor: Kurir