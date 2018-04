BRAT NAŠE GLUMICE IZVRŠIO SAMOUBISTVO: Stradao pod čudnim okolnostima! Pominju SEKTE I CRNU MAGIJU!

Život naše poznate glumice Ane Sakić (39) publici najpoznatije po ulozi "Ingriid"u seriji "Selo gori, a baba se češlja", obeležila je velika tragedija.

Naime, njen rođeni brat je izvršio samoubistvo pre više od decenije.

"Ta tragedija je bila za vreme moje akademije i da nije bilo mog divnog profesora Vladimir Jevtovića možda i ne bih bila tu gde jesam i ne bih bila glumica. On me je podržao i pomogao da izguram sve to. Svako od nas treba da nosi svoj krst", ispričala je glumica.

Gubitak brata je teško podnela, ali joj je porodica bila veliki oslonac kao i religija, u kojoj je pronašla veliki oslonac.

"Bog nam je dao snage. Život ide dalje i život postoji da se boriš i da istrpiš iskušenja", rekla je glumica.

Inače, pričalo se da je samoubistvo njenog brata povezano sa crnom magijom i sektama i da su ga pratile čudne okolnosti, ali je glumica istakla da se na takve priče ne obazire.

