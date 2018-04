NEDAVNO JE DOBILA NAGRADU ŽANKA STOKIĆ: Natašu Ninković bije glas da nije laka za saradnju! Evo šta ona kaže na to!

Kada je nedavno dobila prestižnu nagradu "Žanka Stokić", Natašu Ninković (45) je opisana kao "prvakinja drame nacionalnog teatra koja je iz uloge u ulogu očaravala svojom scenskom energijom, maštovitošću, duhovitošću i studioznošću".



Ninkovićevu publika trenutno gleda i u drugoj sezoni serije "Ubice mog oca", ali ono što mnogi ne znaju o njoj je to da je, kako prenosi Story, saradnici nikako ne mogu opisati sintagmom "Ma, sa njom ćemo lako".

Poznata glumica otkriva da li je taj rigorozni stav prema saradnicima gradila ili je oduvek bila takva.

"Nisam ga gradila, ali moram priznati da me često uzruja kada osetim ili čujem da se neko tendenciozno trudi oko mene jer "sa mnom nije lako". A što bi bilo lako iliti - što je toliko teško biti profesionalan i raditi, a ne odrađivati svoj posao. Imam dugotrajna prijateljstva, i saradnje, što znači da je lako ako si fer i pošten igrač. Ako si neprofesionalan, manipulant, misliš da stavom možeš da sakriješ svoje neznanje, onda je teško i neće ići", kaže glumica.



Na pitanje za koje uloge je zahvalna sudbini što su joj ponuđene kaže:

"Ne bih to dizala na “sudbinski nivo“. Neke uloge pamtite po atmosferi i dobrom druženju tokom rada na njima, neke zbog pomeranja unutar sebe, neke vezuješ za trenutno stanje u kome ste bili, a to nema nikakve veze sa krajnjim ishodom. Neki procesi su mi bili mučni i mislim da iz njih ništa nisam naučila, a uloge su “ispadale“ dobre, donosile mi nove poslove i otkrivale nešto novo o meni u očima gledalaca. Svako iskustvo je dragoceno. Opšti utisak mi je – moglo je to i “akše“. Čak i kad su postojali ulosvi da sve “klizi“ i da se lagano pliva, ja sam tražila zemljotrese, i emotivne i mentalne. Valjda karakter traži svoje.

