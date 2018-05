DA LI JE LAKŠE BITI GLUMAC ILI GLUMICA? TAMARA ALEKSIĆ O RAVNOPRAVNOSTI: Nismo isti, ali U TOME JE LEPOTA

Na početku karijere stariji kolega Ivan Bosiljčić rekao je Tamari Aleksić da je teže biti glumica nego glumac.

"Biti glumac ima svoje izazove, kao što ima svoje izazove biti glumica. Drugačiji su i drugačije se manifestuju. Ima dosta ljudi koji i dalje veruju u slabije i jače polove, pa samim tim drugačije se ophode, drugačiju vrstu manipulacije koriste, drugačija su očekivanja. Budalaština. No, svaki čovek je za sebe i na njemu je kako će to da hendluje. Moraš da znaš kako da odreaguješ u skladu sa svojim bićem i osećanjima, a da ne ugroziš nekog drugog. Bitno je stati iza svojih načela, jer se nikad ne boriš protiv nepravde samo za sebe, već i za sve posle tebe koji se mogu naći u sličnoj situaciji".

Na pitanje da li smatra da u našem društvu ima ravnopravnosti između muškog i ženskog pola, odgovara da postoji i jedna i druga strana i da je za početak činjenica da postoje razlike u platama.

"Nisam zagovornik toga 'mi smo isti'. Nismo, i to je lepota naše razlike. Ali mi smo samo skup unutar skupa koji se zove ljudi. To je to zapravo. Nisam zagovornik ničeg što insistira na separaciji kada bi trebalo da sjedinjuje. To možda hipik u meni progovara. E sad, koliko god nismo isti, trebalo bi da budemo ravnopravni kao taj veći skup ljudi koji jesmo, da bi to bilo tako, moramo biti ravnopravni kao muškarci i žene.

Ne može moja drugarica koja je na istoj poziciji u firmi kao njen kolega da ima manju platu. Ne možemo da se vodimo floskulama poput 'nemoj je sad, nervozna je ako me razumeš' na radnom mestu ili u intervjuu pitati mog kolegu neka superinteresantna pitanja, a mene 'šta ćeš obući za premijeru'. Najstrašnije od svega je što mi je to pitanje postavila žena. Dakle, živi, pusti druge da žive, ali na svom primeru - inspiriši, samim tim menjaš. Samo iz ljubavi i kreativne snage, nikako iz destrukcije", ističe Tamara.

Inače, mlada glumica privukla je veliku pažnju javnosti ulogama u serijama "Šešir profesora Koste Vujića" i "Santa Maria della Salute". Nedavno, pozajmila je glas engleskoj slikarki Bei u animiranom igranom filmu "Petar Zec" i sa nestrpljenjem očekuje premijeru filma "Who is my husband", rađenog u koprodukciji sa Amerikancima.

