U AMERICI VAŽI PRIČA DA TI JE POTREBNO 10 GODINA DA BI USPEO PREKO NOĆI: Goran Stankoviću o svom životu koji je PRETOČEN U TELEVIZIJSKO PLATNO!

Mladi reditelj Goran Stanković, nakon vrlo uspešnih kratkih dokumentaraca "Polazak" i "Raž", dugometražnog dokumentarnog filma "U mraku" o životu rudara na kome je radio pet godina i završenih postdiplomskih studija u Los Anđelesu, pažnju domaće javnosti privukao je serijom "Jutro će promeniti sve" o životu mladih danas u Beogradu.

"Moj boravak u Americi i osećaj da si mali deo nečeg velikog, ta borba da nađeš smisao i svoju ulogu u celom tom sistemu koji ima svoju ideologiju, na neki način me je pokolebao i naterao da razmišljam o povratku i taj moj povratak u Srbiju je bio inspiracija za seriju", rekao je Stanković.

Zajedno sa Vladimirom Tagićem odlučio je da ispriča priču o nekome ko se vratio u Srbiju, umesto mnogih priča o onima koji odlaze.

"Imao sam užasnu potrebu da ispričam tu drugu stranu, kako izgleda kada uradiš nešto što misliš da treba i onda se vratiš iz raznih razloga - da li zbog razočarenja ili možda zbog pogrešnog trenutka u kome sam ja pokušao da tamo uradim to što treba. U svakom slučaju sam ja tamo završio školu tako da to nije pogrešno potrošeno vreme, ali je moj ostanak tamo nakon toga bio takav da sam češto sumnjao da li da ostanem ili da se vratim", objasnio je Stanković.

Većina situacija kroz koje Filip u tumačenju Nikole Rakočeviće prolazi u seriji, dešavale su se i Stankoviću po povratku iz SAD.

"To je pre svega neki pritisak ljudi oko tebe koji su ti bliski. Oni hoće da ti daju do znanja da je u redu, a onda iz te njihove želje vidiš da oni zapravo pokušavaju da te uteše i onda se sa tim boriš", naveo je Stanković.

Kaže da je filmska industrija u Americi tako usmerena da tu prolazi jako puno novca, jer je potražnja velika.

"To je potpuno drugi mentalitet, drugačiji pristup svemu, ne samo filmskoj industriji i u nekom trenutku počne da ti fali to što tebe obeležava, što je tvoj DNK. Pošto si većinu vremena usamljen, počinješ sam sebe više da upoznaješ i krećeš da razmišljaš o genetici, podneblju, o stvarima koje su te obeležile i mislim da je to jedan od razloga što sam želeo da budem u sredini iz koje sam potekao, sa ljudima sa kojima sam proveo većinu života", rekao je Stanković.

Kaže da u SAD postoji deviza: potrebno je 10 godina da bi uspeo preko noći.

"To znači da neko dugo uporno i temeljno radi i onda mu se desi da upozna nekog ili da, to na čemu radi, najzad ugleda svetlost dana. Činjenica je da ko želi da radi tamo, za njega ima posla. Pitanje je samo šta želiš da radiš. Ja sam očigledno želeo da se bavim svojim poslom i zato sam odlučio da dođem ovde i priče koje izviru iz mene su neposredno vezane za ovu sredinu", objasnio je Stanković.

Serija "Jutro će promeniti sve" počinje Filipovim povratkom u Srbiju, a završava se odlaskom iz zemlje njegove sestre Anđele.

"To je status kvo i to je neka naša namera da oslikamo trenutno stanje u našem društvu, da ljudi dolaze i odlaze. Svako od njih je na kraju dobio neku novu misiju, novi smisao, u ljubavi, poslu ili novom životu. To jeste optimistično, ali ne odskače od generalne atmosfere serije koja nosi i vrstu sete, melanholije, ali i radosti što je realan prikaz svega što život nosi", istakao je Stanković.

Nakon dve godine rada na seriji, Stanković želi da se odmori, ima u planu svoj prvi dugometražni igrani film na kome radi već neko vreme, kao i neke projekte koji se tiču TV formata, pa će, kaže, videti za šta će biti više uslova za realizaciju.

I dalje njegova velika ljubav je dokumentarni film kome se možda u jednom trenutku vrati.

"Proveo sam pet godina praveći dokumentarni film od 60 minuta. Kada provedeš toliko vremena na jednom delu, jednostavno se umoriš. Dokumentarni film je takav da je tvoje učešće u njemu ograničeno i ti nisi u mogućnosti da menjaš činjenice kako tebi odgovaraju, da udešavaš nečije živote i jednostavno ti postane teško - kako da ispričaš priču koju želiš, a da ona bude u skladu sa realnošću. Ja sam se umorio na tom putu i poželeo da ja budem taj koji će moći da kontroliše uslove", rekao je Stanković.

Na pitanje da li ostaje u Srbiji, kratko odgovara: Do daljeg.

