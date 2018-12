SNIMALA JE VRELE SCENE SA 5 DOMAĆIH GLUMACA, BILA JE DEVOJKA NBA ZVEZDE! Uzbudljivi detalji iz života Jovane Stojiljković (FOTO)

Jovanu Stojiljković publika ovih dana viđa u seriji "Jutro će promeniti sve", kao i u trenutno aktuelnom filmu "Južni vetar". Bivša devojka Bogdana Bogdanovića iz uloge u ulogu javnost oduševljava, ali i uspeva da zapanji u krajnje eksplicitnim kadrovima.

Jovana i Bogdan stavili su tačku na vezu samo nekoliko meseci pošto su je i započelu, u periodu kada je košarkaš otišao u Ameriku i postao NBA zvezda. Odluka je, kažu, došla spontano a Jovana je ostala u Srbiji i vredno radila na svojoj karijeri.

U filmu "Panama" posebno se istakla, a vrele scene sa Slavenom Došlom raspametile su mnoge.

"Prvi dan snimanja scene seksa je neprijatan. Stvarno. Naravno, ali kasnije smo se mi oslobodili i opustili i uživali u tim scenama jer su one pune emocija i dvne su. Što se tiče snimanja ja sam jako verovala Pavlu i kada sam pristala da igram tu ulogu nisam se uopšte razmišljala o tim scenama seksa. Pričala sam i sa kolegama, svi su me pitali: 'Da li ćeš moći to?', 'To je malo neprijatno'... Ali, verovala sam toliko Pavlu a kasnije sam jako verovala i Slavenu. Imali smo i probe za te scene. Bilo nam je važno da smo slobodni, da to deluje što autentičnije, realističnije i mislim da smo se snašli. Mislim da smo na kraju baš uživali u tim scenama", objasnila je svojevremeno Jovana.

U "Senkama nad Balkanom" vruće kadrove skupila je u društvu Andrije Kuzmanovića. U ovoj seriji, Jovana tumači ulogu sudskog veštaka, a Andrija mladog perspektivnog inspektora Pletikosića.

U seriji "Jutro će promeniti sve" tumači veoma intrigantnu ulogu. Na početku, ona započinje život sa dečkom i na korak je do braka. Međutim, iznenada menja mišljenje i započinje prilično raskalašan život. Posebno se pričalo o sceni seksa sa Milošem Vlalukinom, kao i trojci sa Miodragom Dragičevićem i Hanom Beštić.

"Južni vetar" započinje erotskom scenom s Milošem Bikovićem, u kojoj se vide njene grudi.

Kurir.rs/Srbija Danas/Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir