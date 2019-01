ŠOK INTERVJU KRISTINE RADENKOVIĆ: Sasula sve u lice, progovorila o mužu, Beogradu...

Glumica, novinarka i voditeljka privatno je otvorena, iskrena i kaže da su s njom ljudi uvek - načisto. Iako je prati glas da je izuzetno hladna, ona i te kako ume da bude zabavna, što doprinosi da njen brak sa advokatom Nikolom Radojevićem bude skladan i miran. Vrlo su lep par i na smenu čuvaju svoju trogodišnju ćerku Taru, dva psa i jednu macu.

Kako ste proveli Novu godinu i Božić?



- Bili smo kod kuće. Nova godina mi nije počela kako treba, razbolela sam se i prespavala je. Badnje veče i Božić sam, naravno, proslavila s porodicom.

Sećate li se kako ste u detinjstvu proslavljali Božić?



- Slavili smo ga kod babe na selu, u Bumbarevom brdu kod Kragujevca, ako bismo se tamo zadesili. Moj otac je bio ateista, tako da kod kuće nismo slavili. Nije nam branio, jednostavno se to nije praktikovalo. Kad su se roditelji razdvojili, s mamom smo obeležavali sve praznike.

"SLAGALICA" KAO NAGRADA

Uspeli ste da završite dva fakulteta.



- Ne, ne, novine to loše prenose. Nakon završetka prve godine studija na Prirodno-matematičkom fakultetu upisala sam glumu i završila je u Novom Sadu.

Kako ste se osećali kad ste došli u Beograd?



- Užasno. Tata nije voleo Beograd, pa mi je ostalo usađeno da je taj grad džungla. Moram da priznam da mi nije bilo lako. Roditelji, društvo, život, stan - sve mi je bilo u Novom Sadu i morala sam sve iz početka. U to vreme sam izgubila i tatu. Ta 2008. godina mi je bila poslovno uspešna, a privatno nesretna. Došla sam sebi tek posle možda tri godine. Na televiziji je trebalo dokazati se, raditi, izboriti se za neko mesto... Bila sam reporter u jutarnjem programu, radila novinarski posao, išla na teren i trudila se da naučim što je više moguće kad već menjam profesiju. Nije to bilo kao što sam zamišljala kad sam došla u Beograd. Posle tri godine truda i zalaganja, 2012. sam dobila da radim "Slagalicu". Došla mi je kao nagrada.

Da li vam je gluma pomogla da pokazujete srdačnost i naklonost u "Slagalici"?

- Jako loše glumim u privatnom životu, kod mene se sve vidi na licu. Koliko znam, ja sam najmanje nasmejana voditeljka "Slagalice" (smeh). Još mi je Aleksandar Tijanić dao glumačku indikaciju: "Ti si domaćica kojoj dolaze gosti u kuću", i ja se time vodim. Ako sam tog dana operisala umnjak, ili mi je dete bolesno i nije mi do smeha, naravno da ću da odglumim srdačnost. Moraš biti uljudan, ni tim ljudima nije lako i treba im podrška.

foto: Printscreen/Slagalica

Imali ste interesantnu ulogu u seriji "Nemanjići".



- Trebalo je da igram majku Stefana Nemanje, ali je bilo nekih problema s vremenom, pa sam dobila da igram vesnicu te tragedije, što je ispalo odlično za mene. Bila sam razrešenje i tačka celog serijala.

Jedva smo vas prepoznali!



- I ja sam sebe jedva prepoznala! Ono na šta sam naročito ponosna jeste to što su pustili moj napev pesme koju sam iz prve otpevala.

SVE U LICE

Kakvi ste po temperamentu?



- Tipični sam kolerik. Sve što imam da vam kažem, kažem vam odmah, i onda sve zaboravim posle dva sata. Bitno mi je samo da izbacim negativnu energiju iz sebe. Ali sa mnom se uopšte ne pitate šta o vama mislim. Sve kažem u lice i nemam potrebu da ogovaram.

Ljudi obično ne govore sve u lice zbog posledica. Imate li vi posledice?



- Neću sigurno na poslu reći šta mi sve smeta, jer bi to bilo glupo. Ali ljudima do kojih mi je jako stalo volim da kažem šta mislim. Mada, sad kad sam u zrelim godinama, više nemam tu potrebu da nekome kažem šta mi smeta. Sad znam da nešto mogu i da prećutim, naročito ako shvatam da to što kažem neće ništa promeniti.

Brzo završavate nešto što vam se ne dopada?



- Da, sečem stvari. I ne vraćam se.

Nema zareza, samo tačke?



- Otprilike. Ipak, tako sam rešavala stvari kad mi je bilo dvadeset godina. Sada više nisam sama u životu, tako da ne znam da li bih baš stavila tek tako tačku na nešto. Vrlo mi je važno da moje dete, za razliku od mene, odraste sa oba roditelja i da ima sigurnu bazu.

ROMANTIKA I HLADNOĆA

Majka ste trogodišnje Tare. Da li je vaspitavate po šablonu po kome je majka vas vaspitavala?



- Mislim da sam stroga i zahtevna, što sam povukla od majke, ali moja mama smatra da sam jako popustljiva. Ponekad pomislim da sam veoma hladna, jer sam i inače hladna kao osoba, a moja mama, inače moja glavna kritičarka, misli da je moje dete puno ljubavi i da sam je tome ja naučila. Ne znam, ne umem da govorim o sebi kao o majci. Radim kako mi srce kaže.

Jeste li hladni i prema suprugu?



- Jesam. On kaže da nisam nimalo romantična, da sam ubila svaku romantiku. Ipak, veoma sam zabavna, pa time nadomešćujem tu "hladnoću". Ne znam, valjda bi otišao da sam toliko hladna!

Pročitala sam da vam suprug zamera što volite da fotografišete lepe trenutke.



- Da, da. Ako se budem razvodila, Instagram će biti razlog (smeh).

Čega se najviše bojite?



- Bolesti. Bila sam vrlo zdrava, neko ko kine jednom godišnje, ali kako mi idu godine, sve češće dobijam iz vrtića neke bolesti, i to me prilično plaši. Moraću konačno da poradim na zdravlju.

KUĆNI TIP

Vodite li računa o izgledu i fizičkoj kondiciji?



- Mrzim da vežbam, tako da sam odlučila da ne vežbam dok se još jednom ne porodim.

A što se tiče ishrane?



- Imam sreće, pa ne moram da vodim mnogo računa. Slatko ne jedem, tako da sam s te strane blagoslovena. Jedem šta mi se jede.

U kojim trenucima najviše uživate?



- Kad smo svi kod kuće i šalimo se. Kao sinoć, recimo, kad je Tara dobila tri instrumenta, pa smo svi svirali - to su neizbrisivi trenuci i uspomene koje zajedno stvaramo.

Porodični ste tip?



- Postala sam takva uz Nikolu. Nije me to mnogo zanimalo dok nisam njega upoznala. Sada sam potpuno okrenuta kući.

A kad izlazite, gde volite da idete?



- Sad kad smo sazreli, uglavnom izlazimo u restorane, na večere s prijateljima. Ako je neka terevenka, onda se podelimo, pa ide jedno, a drugo ostaje kod kuće, jer sutra neko treba da bude trezan i da se bavi Tarom. Uglavnom je sami čuvamo, ne tražimo skoro nikad pomoć.

Kako gledate na učešće voditeljki RTS u muzičkim šou-programima?



- Mislim sve najlepše o tome. Svi mi volimo da grupno izađemo iz okvira na koje su ljudi navikli, da se doteramo drugačije nego ostalih 364 dana u godini i da se zabavimo. Prija nam da pobegnemo iz svojih stalnih poslova.

LJUBAV ŽIVOTA

Šta to muškarac učini da "okrene" ženu?



- Imala sam dovoljno strpljenja da sačekam pravog i mnogo sreće da upoznam Nikolu. Neću mnogo da ga hvalim da ga ne ureknem. Neka sve traje koliko traje, ali on je svakako ljubav mog života i ponosna sam na sebe što sam ga sačekala, iako mi je bilo preko 30 godina. Prosto nisam htela da pravim decu s bilo kim. On mi po svemu odgovara, spremna sam da ga saslušam i poslušam, i mislim da je to jedan zdrav partnerski odnos. Nije me ništa naterao ili silio, sve je došlo spontano. Oboje smo postali kućni tipovi, a pre nismo bili. Lepo nam je kod kuće.

foto: Damir Dervišagić

