BOJANA STAMENOV BI VOLELA OPET NA EVROVIZIJU: Pevačica je već predstavljala Srbiju, a sada bi se pojavila samo pod JEDNIM USLOVOM!

Bojana Stamenov otvorila je dušu i priznala pod kojim uslovom bi ponovo išla na najveće evropsko muzičko takmičenje.

"Ja bih ponovo učestvovala, ali ne bih prolazila kroz "Beoviziju". Sada kada bi mi neko rekao da idem pravo tamo, onda bih", kaže ona.

foto: Printscreen

Pevačica retko kada otkriva detalje iz privatnog života, ali je sada priznala da li je zaljubljena.

"Budi uvek zaljubljen jer ti to daje kreativu za rad", to mi je krilatica. Nema sada, zima je, svi su se sakrili u kuću. Možemo da se sretnemo na proleće, pa me opet pitajte", kaže ona.

foto: Zorana Jevtić

Kurir.rs/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir