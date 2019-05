AMMAR MEŠIĆ OTKRIVA TAJNE "IGRE PRESTOLA": Gledao sam kako je Sersei odbila da šeta gola, pa ju je zamenila dublerka!

Osma i poslednja sezona do sada najskuplje, najgledanije, najnagrađivanije i najviše piratizovane televizijske serije "Igra prestola" prikovala je uz male ekrane više od milijardu ljudi, a posebnu pažnju domaće publike privukla je vest koju je objavio nedavno Kurir - da smo u njoj mogli da vidimo i jedno naše lice, mladog glumca Ammara Mešića.



On je nakon našeg teksta nastavio da gostuje na televizijama, a u nedavnom intervjuu u Jutarnjem programu na RTS otkrio je i kako mu je bilo dok je bio deo čuvene scene "Walk of shame", u kojoj kraljica Sersei naga izvodi "pokajnički hod" dok na nju bacaju povrće i đubre.

Mešić u seriji igra pripadnika grupe Vrapci, a dok svi brutalno skandiraju "Sramota, sramota, sramota" (Shame, Shame, Shame), stajao je u prvoj koloni.



"Kraljica Sersei kreće niz ulicu, obučena, i pitali smo se zašto nije naga. Pola sata, sat nakon toga snimamo opet i vidimo kraljicu koja je naga. Ona prolazi, mi joj govorimo replike, gađamo je paradajzom i kupusom, a onda mi kolega kaže da je to dublerka. Njih dve su toliko iste! To mi je bilo zaista zanimljivo", ispričao je Mešić i dodao da mu je bilo neobično koliko su se s poštovanjem odnosili prema svima.

"Čak su me zamolili i pitali da li mogu da me ošišaju. Ja sam rekao: "Naravno, nikakav problem." Poručili su mi da ne brinem i da će to biti dodatno plaćeno", kroz osmeh priča Ammar.



Za glumce koji tumače glavne likove u seriji Mešić navodi da su super, iako se, kako kaže, za njih misli da su uobraženi.

"Potpuno su normalni. Čak i kad smo jeli, jeli smo svi zajedno, oni su šetali među nama. Jedino nam je bilo zabranjeno fotografisanje, tako da sam ja svoje fotografije objavio tek kad je epizoda izašla", kaže mladi glumac.



Inače, glumica Lina Hidi, koja tumači čuvenu Sersei, nije želela da hoda naga jer je, kako je rekla u nekim intervjuima kasnije, želela da se koncentriše na emocije koje u tom trenutku treba da iskaže, a ne na svoje telo.

"Glumica Rebeka van Kliv je zgodna i hrabra i iako joj je ovo bio prvi put da se skine pred tolikim ljudima, uradila je to sjajno. U ovu scenu sam dala apsolutno sebe, svoje srce i dušu, a telo nije bilo potrebno. Snimali su mi lice i emocije, a u nagim scenama Rebeka je obavila svoje", rekla je Sersei.



Zanimljivo je da su potpisani najstroži ugovori pre snimanje ove scene, te ni najbliži Linini prijatelji nisu znali da to nije bilo njeno telo, već samo glava.

Do kraja serije ostale su još tri epizode, a već večeras u tri ujutru ili sutra u reprizi na HBO nas očekuje početak velike bitke za gvozdeni tron u kome je Sersi glavni protivnik Džonu Snežnom i kraljici zmajeva Deneris.

Fanovi razočarani

Najskuplja epizoda potpuni fijasko Najskuplja i najnajavljivanija treća epizoda ispala je, prema mišljenju velikog broja fanova, potpuni fijasko, a na sajtu Roten tomatos, na kojem kvalitet ocenjuju filmski i serijski kritičari, ona je dobila najnižu ocenu još od pete sezone. Ono što fanovi najviše zameraju jeste loša vidljivost, jer je 90 odsto epizode i najveće bitke u istoriji televizije u potpunom mraku. Kreatori serije pak kažu da su to namerno uradili radi realističnosti. Takođe, fanovi ukazuju i na velike propuste u scenariju kada je reč o strategiji same bitke, kao i u doprinosu glavnih likova razvoju radnje.

