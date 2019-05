DŽONI DEP OPLEO PO BIVŠOJ SUPRUZI: Amber je nasilna, ja sam žrtva!

Džoni Dep optužuje bivšu ženu Amber Herd da je lažirala sve povrede i modrice, kao i da je on bio žrtva nasilja. Popularni glumac je podneo novu tužbu za klevetu i potražuje odštetu u iznosu od 50 miliona dolara.



- Odbijam optužbe gospođice Herd. Porekao sam ih još u maju 2016, kada je ušla u sud kako bi dobila privremenu zabranu prilaska zahvaljujući lažnim fotografijama modrica za koje i svedoci i snimci mogu da potvrde da ih prethodno nije imala. Ona je bila nasilna, a ja žrtva - stoji u dokumentu.

foto: Beta AP

Glumac tvrdi da je Amber prema njemu bila nasilna, a da je neretko to bilo u prisustvu drugih ljudi.

- Pošto je neprestano mešala amfetamine, lekove i alkohol, gospođica Herd je nebrojeno puta počinila nasilje nada mnom, neretko u prisustvu trećih osoba, što je u nekim slučajevima dovodilo do teških povreda. Udarala me je, više puta je bacala flaše alkohola u mom pravcu, zapaljene sveće koje su me povredile - stoji u nastavku tužbe, u kojoj piše i da je Amber Džoniju povredila prst kada je bacila flašu votke na njega jer je tražio da potpiše predbračni ugovor.

foto: Printscreen Instagram

Advokat Herdove okarakterisao je ovaj Depov čin kao "teoriju zavere".

Podsetimo, zvezda "Pirata sa Kariba" i Amber upoznali su se 2011, a venčali četiri godine kasnije. Nakon njenih optužbi za zlostavljanje, 2016. je čitav svet brujao o nasilnom ponašanju glumca. Godinu dana kasnije zakonski su okončali brak.

foto: Beta AP

