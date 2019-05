POL MEKARTNI UKRAO STARI JUGOSLOVENSKI HIT: Popularni softver prepoznao PLAGIJAT, a evo šta kaže naš muzičar! (VIDEO)

Jurica Pađen, gitarista grupe Azra i jedan od osnivača benda Parni Valjak, ima sličnost sa Polom Mekartnijem. Naime, jedan internet softver je prepoznao da je pesma "Konfidant" Pola Mekartnija plagijat pesme "Samo me draga ne ostavi" Jurice Pađena.

"Pretpostavljam da on to nije ukrao, nego je to verovatno isti način razmišljanja, što mi je veliki kompliment jer pesma iz istog tonaliteta, u potpuno istom tempu, napravljena je s akustičnim gitarama, ista je melodija... Meni je to bio znak i zadovoljstvo da radim u skladu s najvišim svetskim standardima", rekao je Pađen koji ne skriva da je polaskan zbog poređenja s legendarnim muzičarem.

"Pročitao sam da mu je taj album na kojem je ta pesma koji je izašao prošle godine na jesen, nakon 40 godina prvi put, prvi na Bilbordovoj američkoj top listi. Znači, imao sam pesmu na prvom mestu američke top liste", dodao je Pađen.

