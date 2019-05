TUGA! BORIO SE SA DVE TEŠKE BOLESTI! Preminuo Danijel u 31. godini! Dok je bio u rijalitiju saznao STRAŠNE vesti, a onda je krenula njegova borba (VIDEO)

Daniel Vrajt, bivši učesnik "The Biggest Losera" (Život na vagi) preminuo je u 31. godini.

Daniel je bolovao od leukemije koja mu je dijagnostifikovana 2017. godine, a tada je pokrenuta i GoFundMe kampanja za njegovo lečenje preko koje je prikupio 50.000 dolara.

Učestvovao je u dve sezone šoua, a ostali takmičari se od njega opraštaju na društvenim mrežama.

"On nikad nije propustio priliku da ohrabri svaku osobu u šou da nastavi dalje u borbi svog života i nas je uveravao da mi to možemo", napisao je pobednik osme sezone 'The Biggest Losera' Deni Kehil u oproštaju od Daniela.

Kurir