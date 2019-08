KAFANA NA OBRONKU SRPSKE PRESTONICE KOJA KRIJE NAJVEĆE TAJNE POZNATIH! Pokojni Bata tu je služio goste, Melina Merkuri ostavljala nakit, a koš nasred voćnjaka ne stoji samo zbog ĐORĐEVIĆA!

Brojne poznate ličnosti redovno su osvanjivale za stolovima jednog boemskog mesta. U pitanju je kafana na obronku Beograda koja postoji već pet decenija i drže je Nada Savkić i njen suprug Toma. Od pevača, glumaca, pa sve do sportista, mnoga imena uživala su u ovoj, naizgled, prizemnoj kući sa velikim dvorištem. Pokojni Bata Živojinović upravo tu je proslavio osamdeseti rođendan.

"Najredovniji i najvažniji gost bio je pokojni Bata Živojinović. On je bio naš veliki prijatelj i veliki kralj", rekla je Nada.

Naime, Bata se osećao kao domaćin te je često služio goste i zatvarao lokal.

"Jedno veče je došao i rekao: 'Ti sedi, a ja ću da ih poslužim.' Dolaze četiri gospodina, gledaju u Batu zbunjeno, a on sasvim prirodno kaže: 'Izvolite, šta želite?' Ljudi su toliko bili u čudu, da nisu znali šta ih je snašlo", objašnjava Nada, i otkriva da joj je Bata često pomagao i u kuhinji:

"Bila je tolika gužva, da mi nismo mogli da postignemo sve, a on je uzeo sataru i rekao: Pomeri se, ja ću to da sredim. Sekao je pečenje, služio i psovao goste kad ga iznerviraju. Ostajala sam sa njim do jutra u kafani. Osamdeseti rođendan Bata je proslavio upravo kod nas, a to veče okupili su se predsednici kinoteka iz čitave Evrope. Kada se pojavio svi su ustali da ga pozdrave, to je bio najemotivniji momenat u njegovom životu."

Nadinu i Tominu kuhinju probali su čak i Nikita Mihalkov i Melina Merkuri.

"Ovde je došla jednog dana Melina Merkuri. Pogledala u mene, skinula minđuše i stavila meni u ruke. Ja ne znam njen jezik, ona ne zna moj, ali mi smo se razumele. Te minđuše čuvam i dan-danas. Najelitniji gost koji je prošao kroz našu kafanu je Nikita Mihalkov, koji je ušao sa Raletom Zelenovićem u vreme kada je bila velika inflacija", priča Nada.

Iz kafane su mnogi vrsni sportisti ispraćeni u velike pobede.

"Od Antića, Mihajlovića do Peđe Mijatovića. Željko Obradović i njegova porodica su nam kao rod rođeni. Saša Đorđević, Kićanović, Danilović, Vlade Divac, svi oni su igrali lopte sa decom ovde. Imali smo koš nasred voćnjaka, gde su svi oni ubacivali loptu", kaže Nada, i priseća se jedne anegdote:

"Moj unuk je igrao košarku i doneo je loptu na kojoj je imao potpise one čuvene košarkaške četvorke, a falio je samo potpis Bodiroge. Kada je i on došao kod nas, moj unuk je doneo loptu i pitao ga za potpis, a Bodiroga ga je zapanjeno upitao odakle mu to, jer nije mogao da veruje. Meni se Paspalj potpisao na leđima na mantilu dok sam služila goste. Bila je tolika gužva, a on je samo izvadio flomaster i potpisao mi se na leđima."

Ipak jednu od situacija koju će uvek pamtiti jeste kada su ispratili Željka Obradovića u Real Madrid.

"Pre nego što je trebalo da otputuje u Španiju, Željku su ovde napravili svečani ručak. Svi su bili tu, od Dude Ivkovića do mlađih košarkaša. U jednom trenutku počelo je nevreme i savetovala sam im da ne idu dok ne prođe. Međutim, oni su krenuli i morali da stanu već kod Sopota, jer je bila jaka oluja koja je srušila sve u nizu od 10 kilometara. Sledeće godine kad je došao, opet je krenulo nevreme, da sam se našalila da je opet doneo oluju", otkriva Nada.

Kosmaj trenutno važi i za sopotsko "Dedinje", s obzirom na to da su mnoge javne ličnosti kupile vikendice na ovoj planini.

"Prvi je došao Nele Karajlić i tražio manju kuću jer nije imao mnogo para. Pomogla sam Raletu Zelenoviću, Žarku Dančuu, Ivanu iz 'Legendi', ali i Merimi Njegomir da nađu vikendice. Ona mi je sada najbolja komšinica - otkriva Nada, koja se oprobala i kao glumica u dokumentarnom filmu 'Poziv', u kojem igra i sin Peđe Mijatovića i Elene Karić - Luka, a kasnije i kao manekenka na reviji Verice Rakočević."

"Moj život se tako spojio sa svim tim glumcima, da sam snimila taj film iz moralnih razloga prema svima njima koji su oplemenili ceo moj život. Film govori o životu starih ljudi na selu kojima su deca otišla u inostranstvo."

Inače, pre dolaska na Kosmaj Nada je nakratko radila u Beogradu na Adi Ciganliji, a prva mušterija bio joj je doajen jugoslovenskog glumišta Pavle Vuisić.

"Pavle bi svako jutro sedeo sa bratom i igrao karte. U sedam ujutru bi već zaseli, a na stolu bi bilo litar roze vina i kisela voda. Međutim, kako nijedan nije voleo da gubi već do deset sati ceo špil karata plutao bi po Savi, jer bi se oni posvađali."

