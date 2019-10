CECIN STAN JE PUN ŽABA! Komšije progovorile o glumici: Ostavlja DOBAR BAKŠIŠ konobarima, a u prodavnici svaki dan kupuje OVE 3 NAMIRNICE

Svetlana Ceca Bojković decenijama važi za jednu od naših najboljih glumica, a karijeru je gradila vrhunskim ulogama kako u filmovima i serijama, tako i u pozorištu. O njenim profesionalnim dostignućima se zna mnogo, a sada se zna i kako se slaže sa komšijama.

"Cecu znam veoma dugo i za nju nikada nećete čuti ništa loše. Ona je komšinica kakvu možete da poželite. Uvek spremna da vam pozajmi sve šta vam treba, jaja, brašno, ulje, čak i novac, ali i da uputi koristan savet i skuva vrhunsku kafu", počinje priču komšinica za "Alo".

foto: Dragan Kadić

Kako kaže, omiljena joj je anegdota o Ceci ona iz vremena kada je počela da se zabavlja sa sadašnjim suprugom Slavkom Kuljevićem.

"To je bilo pre desetak godina, a na početku veze krili su se kao tinejdžeri. Tada niko nije znao da se oni zabavljaju, pa se Slavko krio kada je dolazio kod nje. Šunjao se po zgradi, gledao da li ga je neko video, pa onda brzo kao munja uletao u njen stan, ma bili su preslatki. Oni su se 2011. venčali i više se, naravno, nisu krili. Kada sam čula da će Ceca sa njim ići u Finsku, veoma sam se rastužila i stalno sam se pitala kada će mu isteći taj ambasadorski mandat. Kada se vratila, zgrada je procvetala", rekla je Cecina prva komšinica, a radnica iz supermarketa koji se nalazi u blizini glumičine zgrade ispričala je da im je Bojkovićeva redovna mušterija.

"Ceca je tačna kao švajcarski sat. Svaki dan dolazi u našu prodavnicu po integralni hleb, mleko i crnu čokoladu. Nisam mogla da verujem da je uvek sređena i nasmejana. Zrači posebnom energijom i svima nam ulepša jutro kada dođe da pazari", kaže prodavačica, a konobar iz poslastičarnice ispred Cecine zgrade tvrdi da glumica ostavlja veliki bakšiš.

"Dolazi nam jednom do dva puta mesečno. Malo je zahtevnija mušterija, ali zato lepo časti. Uvek pije flaširanu vodu, nikako običnu sa česme, i jede čokoladni kolač sa malinama. Traži uvek dnevnu štampu ako dolazi sama, a ako je u društvu, uvek sedi po sat-dva", otkrio je konobar.

Prva komšinica ispričala je i da je stan u kojem glumica živi prepun malih figura žaba, koja u mnogim kulturama označava sreću, novi život, blagostanje, novac.

"Kada sam prvi put ušla u njen stan, malo sam se šokirala. Svuda neke figurice žaba. Na stolu, po vitrinama, u kupatilu, na terasi… Nema gde ih nema. Na frižideru su magneti u obliku žaba, a u kupatilu ima prostirku u obliku žabe. Malo me je to uplašilo na početku, a kada sam je upitala šta to znači, objasnila mi je. Čak mi je jednom i poklonila jednu figuricu žabe za sreću i zdravlje, koju čuvam", ispričala je komšinica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Alo, K.L./Foto: Youtube Printscreen

Kurir