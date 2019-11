SPREMITE SE ZA ROCK OPERU 2: Queen, Led Zeppelin, Prince, Bryan Adams, Tina Turner u četvrtak u Sava centru

POP`s Orchestra će za sve ljubitelje rock`n`rolla, ali i klasične muzike, u četvrtak 28. novembra od 20.30 u Sava Centru, izvesti program Rock Opera 2. Ovoga puta na repertoaru će se naći i nove pesme, a zvuk će biti čvršći i sa još više emocija.

“Za drugo izdanje projekta koji smo započeli početkom 2018. godine, odlučili smo da repertoar osvežimo rock hitovima, koji u izvođenju muzičara klasične muzike i solista Opere Srpskog narodnog pozorišta uz podršku Novosadskog Big Benda, ovim pesmama daju jednu potpuno novu dimenziju. Tokom ovog projekta postavili smo nove standarde izrade muzičkih aranžmana, interpretacija i samog muziciranja, pa smo uspeli da spojimo naizgled nespojivo. Drago nam je što je publika to prepoznala i što nam na svakom koncertu daju potpunu podršku i podsticaj da nastavimo svoju misiju. Na ovom koncertu očekujemo ljude koji su već imali priliku da nas čuju, ali i novu publiku spremnu da sa nama prokrstari rock istorijom” izjavio je Fedor Vrtačnik, dirigent i aranžer.

foto: Dunja Dopsaj

Na sceni Sava Centra će se naći više od 80 muzičara, a u pratnji Hora Opere Srpskog narodnog pozorišta, pesme će izvoditi solisti: Zoran Šandorov, Mattia Zanatta, Nikola Mijić, Danka Adamov i Dragana Keller. Na repertoaru će biti hitovi poput: Somebody to love, I can`t get no satisfaction, Rosanna, Eye of Tigar, Angels, Purple rain, Live and let die, We will rock you i mnogi drugi.

foto: Dunja Dopsaj

Uvertira za beogradski koncert su bili rasprodati koncerti u Nišu, Banja Luci i Novom Sadu, koji su ispraćeni ovacijama. Ovaj muzički spektakl ne poznaje granice izvođenja, pa u koncertu podjednako uživaju i ljubitelji klasične muzike i ljubitelji roka, bluza, džeza, popa, opere.

Ulaznice za koncert Rock Opere 2 mogu se kupiti online i na svim prodajnim mestima tickets.rs, kao i na blagajni Sava centra po cenama od 2.000 do 2.600 dinara zavisno od pozicije mesta u sali.

Promo tekst / Foto: Dunja Dopsaj

Kurir